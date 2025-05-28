В мэрии Новосибирска ищут подрядчиков для ремонта 18 участков дорог

В Новосибирске объявлены аукционы на проведение дополнительных дорожных работ в 2025 году. Речь идёт о 18 участках общей протяжённостью 22,5 км, сообщили в мэрии Новосибирска. На эти цели из областного бюджета выделено 1,164 млрд рублей.

В перечень вошли: ул. Ползунова, ул. Кошурникова, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Фрунзе, ул. Большевистская, Каменское шоссе, а также Мочищенское, Толмачёвское, Бердское шоссе и другие.

Приём заявок от подрядных организаций открыт до 11 июня. Итоги аукционов будут подведены 18 июня. Сразу после заключения контрактов техника приступит к работам.

В мэрии уточнили, что всего в текущем сезоне в Новосибирске будут отремонтированы 37 дорожных участков.

Напомним, в мае заместитель прокурора Новосибирской области Александр Рудь вынес мэру города представление за качество дорог в мегаполисе. По данным надзорного ведомства, плохие дороги являются одной из главных причин роста числа ДТП в городе.

Ранее редакция сообщала, что рейтинг худших дорог Новосибирска возглавил Дзержинский район.