Бывшая завотделением районной больницы признана виновной в служебном подлоге и мошенничестве

Собранные следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирск СУ СКР по Новосибирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшей заведующей колопроктологического отделения ГБУЗ НСО «ГКБ № 2». Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использование своего служебного положения), сообщили в СК России по Новосибирской области.

Как рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова, следствием и судом установлено, что подсудимая в период с 2017 по 2019 годы, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, сформировала более 100 медицинских карт, в которые внесла заведомо ложные сведения о прохождении лечения в условиях стационара рядом лиц, данные о которых она брала из различных источников, в том числе вносила сведения о своих знакомых, и лицах, ранее обращавшихся за медицинской помощью в ГБУЗ НСО «ГКБ № 2». После чего рукописным способом подделала в медицинских картах стационарных больных подписи от имени вышеуказанных лиц, и удостоверила своими подписями правильность и достоверность заведомо ложных сведений. Данные сфальсифицированные медицинские карты она систематически передавала руководству медицинского учреждения для придания видимости высокой эффективности своей работы, а также с целью необоснованного получения стимулирующих выплат за выполнение государственного задания по количеству и качеству оказания медицинской помощи.

— В результате указанных действий заведующая отделением путем обмана руководства и сотрудников бухгалтерии медицинского учреждения похитила более 240 тысяч рублей, выплаченных ей в виде стимулирующих выплат, — добавила Анастасия Кулешова.

Отмечается, что в период предварительного следствия подсудимая в добровольном порядке в полном объеме возместила причиненный медицинскому учреждению ущерб, а также признала вину в совершении вмененных преступлений.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 1,5 года условно с испытательным сроком 1,5 года и штрафа в размере 7 тысяч рублей.

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