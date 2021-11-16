ЦБ не исключает повышение ключевой ставки

Ключевая ставка ЦБ с начала этого года выросла на 3,25 процентного пункта.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключает, что регулятор будет рассматривать необходимость дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях, сообщает RG.ru.

По словам главы регулятора, Банк России не может держать ставку низкой и отпустить инфляцию, поскольку высокие темпы роста цен разрушают благополучие населения.

Отметим, что инфляция в России в 2021 году, согласно базовому сценарию Банка России, составит 7,4-7,9%, а в 2022 году вернется в целевой диапазон 4-4,5%.

— Единственный способ заякорить инфляционные ожидания — это возвращать инфляцию к цели, — подчеркнула Набиуллина. — Люди должны приобрести собственный, достаточно продолжительный опыт жизни при низких темпах роста цен.

В ЦБ не согласны с позицией, что можно допустить высокую инфляцию, главное — держать ставку низкой, чтобы «рос кредит повсюду. Набиуллина подчеркнула, что регулятор работает не ради роста кредитных портфелей банков. Чрезмерная задолженность — это проблема для развития экономики, напомнила она.

Набиуллина уверена, что Центробанк обязательно должен вмешаться в ситуацию.

— Именно поэтому мы повысили ставку на последнем заседании до 7,5% и, возможно, будем рассматривать необходимость дальнейшего повышения на ближайших заседаниях, — заявила она. — Мы просто обязаны вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей.

Глава ЦБ напомнила, что решения по ДКП влияют на экономику и инфляцию с отсрочкой в три-шесть кварталов. И предыдущие повышение ставки, по ее словам, уже начали влиять на экономику.

Что касается планов на будущее, т о ЦБ РФ еще некоторое время будет удерживать ключевую ставку выше нейтрального диапазона в 5-6%. А ее возвращение в этот диапазон произойдет не раньше середины 2023 года, заявила глава регулятора.