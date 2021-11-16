Новосибирск зачистят от инопланетян и «синевы»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть озвучил несколько новых поручений профильным специалистам. Они вписываются в планы мэрии по наведению порядка в рекламно-вывесочной части облика города. Первое из них касается фасадов зданий.

— Ставлю задачу: уделить особое внимание оформлению этих документов по городу, — заявил мэр. — Иначе все, что мы принимаем, — шорох орехов. Прошу разработать перечень мероприятий и исполнителей, которые должны заняться этой работой.

Как до этого сообщил главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин, в городе введены паспорта фасадов, в соответствии с которыми на фасадах зданий размещаются рекламно-информационные конструкции.

— Сам паспорт должен вырабатываться в соответствии с архитектурно-художественным регламентом, — поясняет архитектор.

Еще одно поручение главы города касается ликвидации противоречащих новым нормам рекламных конструкций там, где это до сих пор не сделано. Для этого мэр поручил подключиться к работе департаменту инвестиций, потребительского рынка и инноваций, а также администрациям районов города.

— У нас должна исчезнуть практика «черных пленок»: предприниматель устанавливает конструкцию, а когда выясняется, что она установлена с нарушениями, заматывает ее черной пленкой и идет согласовывать как рекламную, — говорит Александр Ложкин. — Сегодня это уже не имеет никакого смысла — в любом случае необходимо соблюдать требования регламента. При этом мы убрали излишнее регулирование в ряде случаев и значительную часть позиций перевели из обязательной в рекомендательную. Это, например, касается толщины букв или еще каких-то вещей, которые очень субъективны, — мы убрали это в рекомендательную часть.

— Уйдут у нас инопланетяне с крыш, потому что запрещено размещение объемно-пространственных конструкций на зданиях и сооружениях, — поясняет архитектор.

К субъективным вещам, в частности, как следует из доклада Александра Ложкина, относятся объемные вывески на крышах зданий в количестве более одной, световые экраны на расстоянии менее 100 метров от окон жилых домов, настенные панно, надувные инопланетяне и другие надувные конструкции на зданиях магазинов, рекламирующие их товар.

Также под раздачу попадут и синие афишные стенды.

— Они все носят незаконный характер, — говорит мэр Новосибирска. — Они поставлены без каких-то решений и утвержденных схем. Поэтому задача первая — ликвидировать. До Нового года эта работа должна быть проделана. В основном убрали, но кое-где еще мелькает эта синева. Это абсолютно незаконные объекты.

Что касается разрешений, то, как следует из доклада главного архитектора, под «санкции» не попадают вывески отдельно стоящих торговых центров, спортивных и культурных организаций, вывески, размещенные на балконах, а также советские вывески из объемных букв, представляющие собой историко-культурное наследие Новосибирска.

— На зданиях постройки до 1950 года допускаются современные вывески из объемных букв, но без световых подложек, без коробов, размещение рекламных конструкций на торцах и крышах таких зданий, — говорит Ложкин.

По информации мэрии Новосибирска, художественно-архитектурный регламент города был принят два года назад. Он допускает размещение в городе информационных и рекламных конструкций: первых — в заявительном порядке, вторых — с получением разрешения. При этом, как сообщают в руководстве муниципалитета, в 2019 году были установлены достаточно жесткие требования к размещению вывесок, в то время как регулирование рекламных конструкций на фасадах было достаточно либеральным, в результате чего некоторые коммерческие организации воспользовались образовавшимися пробелами в регулировании и стали размещать рекламные конструкции под видом информационных. В настоящее время установлены единые требования к информационным и рекламным конструкциям.