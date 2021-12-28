ЦБ опроверг информацию о планах контролировать все банковские переводы россиян

Центральный банк России опроверг информацию о том, что он будет запрашивать у банков сведения обо всех денежных переводах россиян, в том числе персональные данные отправителей и получателей, передают «Известия».

В пресс-службе регулятора уточнили, что нововведение коснется сбора информации о причастных к проведению нелегальных операций. Например, в поле зрения ЦБ попадут платежи от нелегального бизнеса в нелегальные онлайн-казино и финансовые пирамиды.

— Банк России не планирует вводить новую отчетность для кредитных организаций для контроля за операциями физических лиц. Они касаются противодействия платежам, которые проводятся нелегальным бизнесом в адрес нелегальных онлайн-казино и финпирамид. Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p-платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров, — сообщил ЦБ.

Уточняется, что если крупный перевод совершается на счета одних и тех же получателей за несколько часов, то, скорее всего, он нелегальный.

Также в случае выявления рисков, на основе имеющихся в регуляторе данных, некоторые кредитные организации должны будут предоставить «обезличенные реестры тех переводов физлиц, которые соответствуют определенным критериям». При этом информацию о физических лицах ЦБ запрашивать не будет.

Новость о том, что якобы планируется введение новой отчетности о переводах между физическими лицами, появилась ранее в понедельник.

Также 27 декабря сообщалось о разработке концепции передачи данных клиента между банками с его согласия с помощью открытых программных интерфейсов.