Лучшие идеи для бизнеса с минимальными вложениями

Ниже приведено несколько примеров из жизни, доказывающих это.

Разведение рыбы

Среди множества идей малого бизнеса с минимальными первоначальными вложениями особо перспективными являются связанные с изготовлением пищевой продукции. Одной из таких будет рыбная ферма, описание которой на идея-малого-бизнеса.рф позволяет оценить все преимущества этого занятия для начинающих предпринимателей. При правильном подходе «рыбный» бизнес окупается очень быстро. Лучше всего использовать в данных целях естественные водоемы, поскольку разведение рыбы в искусственных водоемах требует значительных капиталовложений. Для получения прибыли необходимо позаботиться о поиске надежных каналов сбыта и транспортных средствах для перевозки продукции на большие расстояния. Разведение рыбы входит в категорию рискованных видов бизнеса, прежде всего, в связи с трудностями сбыта готовой продукции и сезонными колебаниями покупательского спроса. Осенью на рынке появляется много свежей рыбы конкуренция обостряется, а цены падают. Если продать всю свежую рыбу не удается, то выход состоит в производстве консервов или организации коптильни.

Мыловарение

Производство мыла – бизнес, доступный любому. Для него требуются:

прозрачная и белая мыльная основа, которую можно купить в специализированных магазинах;

ароматизаторы и/или эфирные масла, которые можно купить в аптеках;

твердые и базовые масла, которые можно приобрести в специализированных магазинах и аптеках;

пищевые или косметические красители;

силиконовые или пластмассовые формочки для отливки;

активные косметические компоненты;

упаковка – коробки, ленты и т. д.

На покупку всего этого набора уйдет примерно 5-10 тыс. руб. На пробу можно приобрести небольшое количество ингредиентов в магазине товаров для хобби, потратив всего 1,5-2 тыс. руб. Особой популярностью пользуется красивое разноцветное мыло ручной работы различных форм, с надписями и изображениями, с различными полезными наполнителями. Для рекламы необходимо делать качественные, привлекательные и яркие фотоснимки своей продукции. Продавать ее можно через социальные сети или специализированные онлайн-платформы.

Дропшиппинг

Под дропшиппингом понимается прямая поставка товара от производителя к покупателю. При этом предприниматель выполняет посреднические функции: ищет покупателей и направляет заказы производителю, после чего тот отправляет товары покупателям. Таким образом, предприниматель сам не покупает товары, а занимается их отправкой. Благодаря этому такой бизнес можно начинать совсем без вложений, за исключением затрат на рекламу. Помимо производителя поставщиком товара может выступать компания, занимающаяся оптовой торговлей. Поставщик товара получает плату в размере его оптовой стоимости, а предприниматель – разницу между оптовой стоимостью и той ценой, по которой он продал товар своему покупателю.

Первым делом нужно найти поставщика, работающего по схеме дропшиппинга, изучить каталог с его товарами и ознакомиться с предлагаемыми условиями. Затем нужно создать группы в социальных сетях, одностраничный сайт или онлайн-магазин и разместить там выбранные товары, указав свои цены. Следующий этап – запуск рекламы. После этого остается дождаться появления покупателей и начать оформление доставки заказанных ими товаров.