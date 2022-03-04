ЦБ снизил комиссию на покупку валюты с 30% до 12%

Банк России с 4 марта снижает комиссию при покупке валюты на бирже с 30% до 12% для физлиц, говорится в сообщении ЦБ. Для юридических лиц комиссия будет составлять 12% от суммы операции.

Напомним, что накануне Центробанк предписал взимать комиссию в размере не менее 30% при покупке физлицами долларов, евро и фунтов на бирже.

Предпринимаемые Центробанком меры связаны со спецоперацией России на Украине и санкций, последовавших со стороны западных стран.

Евросоюз решил запретить любые транзакции своим резидентам с Банком России, заморозив часть его активов. Позднее о таком же решении объявили США (хотя ЦБ и не вошел в блокирующий список SDN). Также c 12 марта ЕC отключит банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ от системы SWIFT. К решению отключить российские банки от системы позже присоединились также Япония и Южная Корея.