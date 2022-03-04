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Премьер-министр РФ утвердил постановление о кредитных каникулах для сельхозпроизводителей

  • 04/03/2022, 13:38
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Премьер-министр РФ утвердил постановление о кредитных каникулах для сельхозпроизводителей
Изменения направлены на поддержку банков, участвующих в программе льготного кредитования.

Михаил Мишустин подписал постановление о полугодичной отсрочке платежей по льготным инвестиционным кредитам, срок договоров по которым истекает в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства России.

— Речь идет о платежах, которые приходятся на период с 1 марта по 31 мая 2022 года. При положительном решении банка о предоставлении кредитных каникул отсрочка по таким платежам может достигать шести месяцев. Для краткосрочных льготных займов, срок договоров по которым так же истекает в 2022 году, предусмотрена возможность пролонгации срока кредита еще на один год. Таким образом, сельхозпроизводители смогут уменьшить размер ежемесячных платежей и снизить кредитную нагрузку, — говорится в сообщении.

Изменения направлены на поддержку банков, участвующих в программе льготного кредитования, отметили в пресс-службе. Размер субсидированной ставки по выданным краткосрочным кредитам теперь увеличен до 100% ключевой ставки ЦБ. Раньше этот показатель составлял 80%.

Уточняется, что несмотря на повышение ключевой ставки ЦБ, льготная ставка для заемщиков останется прежней — до 5% годовых. Новые кредиты также будут выдавать на этих условиях.

Фото: pixabay.com — FelixMittermeier

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : сельское хозяйство правительство России кредитные каникулы господдержка


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