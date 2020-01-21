Целевой набор в НГМУ резко увеличится

— Президент РФ поставил задачу: к 2024 году все уровни здравоохранения — от первичного звена до уровня высокотехнологичной медицины — обеспечить специалистами. Одно из решений, которое будет на это направлено: существенно увеличить количество бюджетных мест, особенно для целевой подготовки в медицинских вузах, — сообщил на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По специальности «лечебное дело» планируется до 70% бюджетных мест сделать целевыми, а по «педиатрии» — 75%. В Новосибирской области эта работа уже проводится. В 2018 году в Новосибирском государственном медуниверситете (НГМУ) по договорам целевой подготовки обучалось 279 студентов, в 2019 — 394. Ожидается, что в 2020 их будет примерно 502. То есть ежегодно рост целевиков составляет примерно 30-50%.

— С руководством минздрава области, медицинского госуниверситета мы ожидаем, что за счет этой работы и при сохранении заданных темпов, мы выполним поставленную президентом задачу и закроем дефицит врачей в установленные сроки, — констатировал Травников.

Такую же работу правительство области планирует развернуть в профильных региональных колледжах, чтобы закрыть дефицит медицинских специалистов младшего и среднего звена.

В июле 2019 года на пресс-конференции замминистра здравоохранения Елена Аксенова сообщала, что в регионе не хватает более 2 тыс медработников. Укомплектованность больниц региона врачами составляет 66%. В сельских районах не хватает порядка 1000 врачей, и около 1.3 тыс — среднего медперсонала. Чаще всего в медучреждения требовались таки специалисты как терапевты и педиатры. Всего на территории региона, по данным минздрава, работает около 10 тыс врачей и 20 тыс среднего медперсонала.

Фото: pixabay.com, автор- voltamax