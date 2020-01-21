С местом для полигонов ТКО определятся в 2020 году

— Появление подобных объектов — полигонов по утилизации ТКО — абсолютно необходимо. Мы же не фантазеры и не можем представить, что в результате переработки и сортировки мусора не останется отходов, которые придется захоранивать. Недовольные все равно будут и прежде чем озвучивать вариант (размещения полигона —Ред) мы должны убедиться в том, что он полностью соответствует всем нормативным документам, экологическим ограничениям, — отметил, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, информацию о предполагаем месте размещения полигона не раскрывает ни ООО «Экология -Новосибирск» (концессионер), ни правительства области. Между тем, вчера в соцсетях появилась информация о том, что полигон может разместиться в районе села Жеребцово. 19 января общественники провели пикет против этого решения в Новосибирске на площади Ленина.

— Сегодня мы рассматриваем минимум 3 варианта. Чтобы убедиться в правильности выбора площадки, нужно провести все необходимые экологические исследования. В частности, изыскания почвы, территории, грунтовых вод для того чтобы убедиться, что никаких подводных источников, которые могли бы в дальнейшем привести к загрязнению водозаборов, поверхностных источников на выбранной территории нет, — добавил Травников.

Эту работу планируется провести после того как сойдет снег. После этого правительство сможет озвучить конкретные предложения по месту расположения второго полигона. Губернатор заверил, что «это произойдет в 2020 году».

Ранее ГК «ВИС» сообщала, что соглашение о разморозке концессии будет подписано в декабре 2019 года, потом о том, что сроки сдвинуты на январь 2020. В компании подчеркивали, что затягивание сроков разморозки наблюдается со стороны регионального правительства. Представители концессионера подчеркивали, что согласны с переносом места строительства объекта. Ситуация с самой крупной «мусорной» концессией сдерживает развитие аналогичных проектов в районах области.

Фото: pixabay.com, автор- cocoparisienne