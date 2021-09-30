Цена на бензин в октябре может вырасти на 25-30 копеек

Григорий Баженов, являющийся главой аналитического центра «Независимого топливного союза», сообщил на пресс-конференции, что в октябре прогнозируется увеличение цен на бензин, передает ГЛАС.

Специалист считает, что в октябре цена на бензин вырастет примерно на 25-30 копеек. Далее он отметил, что повышение стоимости топлива связано, скорее всего, с избыточностью работы АЗС. Оптовая цена сегодня максимально приближена к розничной. Это связано с тем, что увеличились экспортные нетбэки. Стало известно, что стоимость Аи-95 увеличилась на 0,28 %, достигнув 60,253 тыс. рублей за тонну.

— Нетбэки – это специальные индексы, которые показывают сколько должен стоить товар, чтобы производителю было безразлично куда поставлять – на внутренний рынок или на экспорт. Чем выше нетбэк, тем сильнее растут внутренние оптовые цены. На рост нетбэков влияют цены на нефтепродукты на мировых рынках, курс рубля, значение акцизов, экспортные пошлины и затраты на логистику и перевалку, — пояснил Баженов РИА Новости.

Ранее появилась информация, что представители Росстата сообщили о снижении стоимости бензина в России на 5 копеек, она составила 48,88 рубля за литр. Такая тенденция была отмечена в 35 регионах РФ.