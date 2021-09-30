Единовременная выплата из пенсионных накоплений

Россияне, имеющие пенсионные накопления, могут получить единовременную выплату этих средств, напомнили в отделении ПФР по Нижегородской области.

Существуют четыре вида выплат пенсионных накоплений. Это единовременная выплата, срочная пенсионная выплата, накопительная пенсия и выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в случае его смерти.

За один раз и одной суммой средства могут получить мужчины, родившиеся в 1953-1967 годах и женщины 1957-1966 годов рождения, если они официально работали с 2002 по 2004 года, и их работодатель платил страховые взносы. Таким правом также обладают участники программы государственного софинансирования пенсий, вступление в которую завершилось 31 декабря 2014 года.

Единовременную выплату производит Пенсионный фонд или негосударственные пенсионные фонды в зависимости от того, где у человека формировались накопления. Подать заявление в ПФР или НПФ можно в любой момент после достижения соответствующего возраста 55 и 60 лет.

Пенсионный фонд России (ПФР) является одним из трех государственных внебюджетных фондов, на которые возложены функции по обязательному социальному страхованию. Фонд выступает ключевым социальным институтом страны и крупнейшей федеральной системой оказания государственных услуг в области социального обеспечения.

2,5 тысячи подразделений и более 100 тысяч специалистов ПФР обеспечивают работу пенсионной системы страны на федеральном и региональном уровнях.