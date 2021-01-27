Центр коллективного пользования Института катализа будет стоить 3,5 млрд рублей

На базе ФИЦ «Институт катализа им. Г.К. Борескова» создается Центр коллективного пользования «Опытное производство катализаторов» (ЦКП ОПК). Он входит в 5 проектов программы «Академгородок 2.0», которые Совет Федерации РФ одобрил в конце 2019 года.

— Основная задача центра — разработка катализаторов, которые будут конкурентоспособны с импортными аналогами, — пояснил в ходе пресс-тура руководитель инжинирингового центра Института катализа СО РАН Вадим Яковлев. — В рамках центра планируется не просто создавать определенные технологические цепочки для производства катализаторов для нефтехимии, гидроочистки, а некий конструктор из отдельных узлов, из которых потом можно выстраивать ту или иную технологическую цепочку. Подобного подхода в России нет. ЦКП позволит адаптировать лабораторные разработки катализаторов в промышленное производство.

Несмотря на то, что ЦКП был одобрен Советом Федерации еще в 2019 году, его финансирование было передвинуто с 2021 на 2022 год в связи с пандемией. В ходе реализации проекта в Академгородке планируется построить 2 новых корпуса: опытное производство катализаторов и установок высокого давления, на которых катализаторы будут тестироваться. Эти здания будут примыкать к главному корпусу Института катализа.

— Сейчас у нас есть эскизный проект ЦКП, бизнес-план и техзадание на проектирование. Никаких новых земельных участков под объект не потребуется. Это будет мягкая интеграция в существующую инфраструктуру института, — поясняет Вадим Яковлев. — Стоимость проекта в ценах 2019 года — 2,8 млрд рублей. Также предполагается софинансирование со стороны индустриальных партнеров (ПАО «Газпром нефть», ПАО «Сибур», ПАО «Татнефть», АО «ОХК «Уралхим» и других компаний) в размере около 700 млн рублей — на закупку оборудования.

Завершить работу по строительству корпусов институт планирует за 3 года после начала финансирования.

В рамках нацпроекта «Наука» Институт катализа также получил грант на 148 млн рублей. На эти средства был приобретен новый сканирующий микроскоп для лаборатории электронной микроскопии, позволяющий реконструировать 3D-изображения изучаемых материалов. Годом ранее были приобретены еще 2 специализированных микроскопа на сумму 495 млн рублей.

— Микроскоп обладает лучшими параметрами в мире, — рассказывают в институте. — В России такой микроскоп находится в Сколково и теперь в Новосибирске. Но в Новосибирске он даже лучше, поскольку в Сколково 1 корректор, а у нас 2, которые обеспечивают увеличение разрешения. Мы можем увидеть отдельно стоящие атомы в какой-либо матрице. Это позволяет при катализе загружать меньше благородных металлов, которые стоят достаточно дорого.

Еще 50 млн, по информации правительства Новосибирской области, в рамках нацпроекта «Наука» выделены Институту катализа на создание молодежных лабораторий.