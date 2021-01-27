За незаконный сбор пожертвований хотят ввести штрафы до 150 тысяч рублей

Госдума при поддержке правительства РФ в марте может принять новую статью КоАП РФ «Нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований». Об этом пишет газета «Известия». Автор законопроекта — зампред комитета по контролю и регламенту Госдумы Наталья Костенко. В документе предлагается прописать ответственность для граждан, юридических и должностных лиц в рамках закона «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях». Использование ящиков для сбора пожертвований могут разрешить только при наличии договора или разрешения власти, а также если сбор средств прописан в уставе организации. За нарушение правил установки и использования ящиков для сбора пожертвований автор законопроекта предлагает ввести штрафы от 5 до 150 тысяч рублей с конфискацией орудия мошенничества.

Руководитель новосибирского бюро «Русфонда» Екатерина Кузнецова поддерживает эту инициативу.

— Хорошо бы найти управу на беспринципных мошенников от благотворительности, которые очень мешают работать профессиональным, честным и серьезным фондам. Ведь обманутые такими незаконными сборами люди потом не верят уже никому, и их можно понять, — говорит Екатерина.

Собеседник Infopro54 вспомнила, что несколько лет назад к ней поступали звонки от неравнодушных новосибирцев: в самых людных местах города — на площади Калинина, Ленина, в Первомайском сквере — появились «сотрудники Русфонда», люди, которые ходили с прозрачными коробками и собирали средства якобы на подопечных настоящего фонда, показывая фотографии и информацию о ребятишках, взятую с сайта.

— Я начала действовать, так как точно знала, что это мошенники: таких сотрудников у нас нет, и «Русфонд» в коробки на улицах не собирает. Дело в том, что этот вид фандрайзинга уже настолько себя дискредитировал, что практически все крупные фонды от него отказались: репутационных потерь больше, чем результата, — поясняет Екатерина Кузнецова. — Тогда мы с помощью поддержки СМИ города и перепостов в соцсетях атаку мошенников отбили. Люди начали распространять о них информацию, подходить с вопросами, фотографировать процесс их «работы», и этим гастролерам ничего не оставалось как убраться восвояси. Возможно, они уехали в другой город или просто поменяли табличку на ящике. Увы, другой управы на них нет. Пока нет.

Глава новосибирского бюро «Русфонда» надеется, что утверждение новой статьи КоАП позволит переломить ситуацию и наведет порядок в таких методах фандрайзинга.