Центр-Метиз Ростов-на-Дону — универсальный интернет-магазин сварочных материалов

Для качественных производственных процессов и обработки необходимы настолько же качественные инструменты и расходники. Центр Метиз Ростов-на-Дону — магазин метизов, а также оборудования и материалов для сварки с безупречной репутацией и более, чем 16 годами работы. На сайте магазина вы найдете все необходимое — актуально как для частного лица, так и для фирмы.

Почему качество оборудования и компонентов — важно?

Многие ошибочно считают, что имеет значение только мастерство при работах и имеющийся опыт. Это действительно важные показатели, но если закупить для этого дешёвые расходники и использовать оборудование низкого качества, то вся работа убьет под угрозой.

ВАЖНО! Угроза повышается, когда речь идёт о производстве, даже самом маленьком. Минутный порыв сэкономить может обернуться испорченной партией или поломкой дорогостоящего оборудования, купленного раньше.

Брак встречается в продукции от сертифицированных производителей крайне редко. Гораздо большую опасность для покупателей, особенно оптовых, представляют подделки. Здесь вы не найдете ни одного товара, на которого не было бы лицензии — все поставщики официальные. Это же позволяет держать цена уровне рынка и иногда и ниже — отсутствие множества посредников снижает издержки к минимуму.

Сотрудничество с иностранными поставщиками

Основную часть ассортимента магазина обеспечивают отечественные производители — их товары можно приобрести по минимальным ценам и с быстрой доставкой благодаря годами продолжающемуся сотрудничеству.

Однако среди поставщиков есть и иностранные компании, у которых в оптовых размерах закупаются артикулы самого высокого качества. Среди таких — Fuji Electric и Nippon Steel Welding Engineering, это ведущие японские компании в данной сфере.

Что можно приобрести на «Центр-Метиз» в Ростове-на-Дону?

Магазин предлагает широкий ассортимент товаров, среди которых все необходимое для сварочных работ любого масштаба — от заводского до личных потребностей. Каталог магазина постоянно обновляется — как только появляется что-то новое# покупатели узнают об этом сразу после поставки на склады.

Основные категории товаров:

сварочный флюс;

сетки (рабица, сварная, тканная);

канаты и тросы (сталь);

круги абразивные;

электроды;

проволока сварочного и канатного типа.

Помимо списка выше можно приобрести любое оборудование для таких работ — от недорогих домашних устройств до практически средств небольшого производства.

Клиенту предлагается быстрая доставка по Ростову, вслучае необходимости — и в другие регионы. За качество каждой отдельной позиции магазин отвечает — вы можете быть уверены, что получите свой заказ в срок, в корректном количестве и с отсутствием брака. Также поддерживается контакт с производителем, который тоже не отказывается от своих гарантий для клиента.

Преимущества магазина

Оборудование и все необходимое для сварки — не уникальный товар, его можно найти где угодно. Но обращаясь к магазинам без репутации, клиент рискует быть обманутым, особенно если он слабо подкован технически (например, является закупщиком от фирмы без технического образования).

Чтобы не рассматривать каждую партию под микроскопом, необходимо один раз выбрать себе надёжного агента, через которого будет легко и быстро совершать следующие сделки.

Преимущества «Центр-Метиз»:

Низкие цены. Магазин берет минимальную наценку, так как работает напрямую с производителем и не использует посредников для других целей. Всегда в наличии все возможные позиции. Компания обладает большими складами для хранения товаров, потому можно смело совершать оптовые покупки. Гарантия качества и лицензированной продукции — никаких подделок и брака. Лучший сервис для клиента — удобный каталог, помощь от персонала, доставка.

Заказывая здесь все нужное для сварочных работ, вы экономите время и деньги. Для постоянных клиентов действует система лояльности, а любой регион для доставки доступен всем.