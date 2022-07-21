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Андрей Ленда и кадровая политика БСК

  • 21/07/2022, 19:33
Андрей Ленда занимает пост советника гендиректора БСК с 2020 года. За этот период он проявил себя эффективным специалистом и профессиональным пиар-стратегом. Ленда отвечает за проведение имиджевых мероприятий и курирует работу с молодежью.

Все больше руководителей промышленных компаний понимают, что современное образование не успевает за технологическими изменениями на производстве. Это подталкивает к созданию на предприятиях собственных учебных центров — один из таких работает в «Башкирской содовой компании» (БСК).

Инвестиции в развитие коллектива

Обновление производственных мощностей, внедрение новых технологий, в том числе с учетом экологической повестки, — все это требует от современных предприятий организовывать курсы повышения квалификации как для действующего персонала, так и для новых сотрудников (часть из них еще вчера были студентами профильных высших и средних специальных учебных заведений).

Так, например, крупная сеть учебных центров нефтегазовой компании «Роснефть» обеспечивает холдинг регулярным притоком высококвалифицированных кадров, соответствующих всем требованиям государственных контролирующих органов.

Ярким примером предприятия, которое активно инвестирует в интеллектуальное и профессиональное развитие коллектива является «Башкирская содовая компания».

Принимая в команду молодых специалистов с невысоким разрядом или отсутствием опыта, БСК повышает квалификацию сотрудников на базе собственного учебного центра. Его деятельность лицензирована Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан. Стоит отметить, что посещать курсы в центре при компании могут и дети работников.

За вовлечение в образовательные процессы отвечает Андрей Ленда — советник гендиректора химического предприятия. Он является активным участником внутренних социальных и общественных процессов в БСК, отвечает за продвижение компании на федеральном уровне, взаимодействие с государственными институтами.

Ленда Андрей Евгеньевич второй год подряд курирует проведение «Международной научно-практической конференции». В этом году участники мероприятия обсудили вопросы развития отраслевого образования, технологические процессы, цифровую трансформацию, экологические проблемы и другие вопросы.

Кроме того, «Башкирская содовая компания» регулярно участвует в профориентационном мероприятии на базе РХТУ имени Менделеева (это кузница кадров для БСК). В этом году стенды БСК привлекли внимание нескольких сотен потенциальных соискателей. Им рассказывали о производстве, вакансиях, условиях, соцпакете и дополнительном образовании.

Справочно

В трудовой биографии действующего советника гендиректора БСК — работа на крупных промышленных предприятиях и в органах власти. Ленда Андрей не понаслышке знает специфику работы с молодежью, так как вел активную общественную деятельность, когда трудился на «Уралвагонзаводе». Управленец стоял у истоков создания молодежной общественной организации УВЗ.

Сегодня, применяя на практике имеющийся опыт, он курирует работу с молодежью в БСК, оказывая поддержку перспективным работникам в достижении поставленных целей.

Фото с сайта Wikimedia Commons

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