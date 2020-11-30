Центр «Вектор» разрабатывает еще три вакцины от коронавируса

Центр «Вектор» работает еще над тремя вакцинами от коронавируса, помимо уже зарегистрированной «ЭпиВакКороны», сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.

— Еще три вакцины показали свою перспективность и находятся в разработке: это рекомбинантные вакцины на основе вируса везикулярного стоматита, вируса гриппа A и вируса кори, — говорится в сообщении.

Напомним, в октябре в России была зарегистрирована вакцина на основе пептидных антигенов «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор».

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