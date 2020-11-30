В Новосибирской области стали больше производить молока

На животноводческих предприятиях Новосибирской области продолжается рекордный рост продуктивности дойного стада. 30 ноября валовое производство молока в сутки оценивается в 1622 тонны – на 100 тонн больше, чем в тот же день в прошлом году, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

— С начала 2020 года на фуражную корову в среднем по области надоено по 4905 кг молока, что на 323 кг превышает достижения прошлого года. Суточный надой на фуражную корову также значительно выше: 12,7 кг против 11,9 кг на 30 ноября прошлого года, — рассказал министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

Всего же, по словам министра, с начала 2020 года в Новосибирской области произведено 621,7 тыс. тонн молока (на 37 тыс. тонн больше аналогичного периода 2019 года). Рост показателей продуктивности наблюдается почти во всех районах области.

— Наибольший среднесуточный прирост надоев на фуражную корову на 30 ноября получен в хозяйствах Черепановского, а также Колыванского, Чановского, Доволенского и ряда других районов. При этом, самые высокие надои от фуражной коровы зафиксированы на эту дату в Ордынском (26,4 кг), Каргатском (23,8 кг), Маслянинском (22,5 кг) и Новосибирском (20,3 кг) районах, — уточнили в минсельхозе.

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