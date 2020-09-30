Центр «Вектор» завершил клинические испытания вакцины от коронавируса

Клинические испытания вакцины от коронавируса, разрабатываемой центром «Вектор», завершились. Об этом в интервью телеканалу НТВ заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— Клинические исследования закончились буквально сегодня на «Векторе», — сказала Попова.

Глава ведомства добавила, что в настоящий момент продолжаются клинические исследования с вакциной Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова Российской академии наук.

Напомним, первой российской вакциной от коронавируса стала вакцина «Спутник V», разработанная Институтом имени Гамалеи Минздрава РФ. Вторую вакцину разработал ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора. Регистрация вакцины «ЭпиВакКорона» ожидается до 15 октября, после чего начнутся клинические испытания третьей фазы, в которой могут принять участие люди старше 60 лет. Также в Роспотребнадзоре говорили о планах по выпуску первой партии вакцины «Вектора» уже в ноябре.

22 сентября Минздрав РФ разрешил провести клинические исследования вакцины от коронавируса Федеральному научному центру исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук. Испытания планируется завершить в ноябре.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора