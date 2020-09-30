В 2021 году НГТУ НЭТИ откроет лабораторию автоматики энергообъектов

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ совместно с ПАО «Русгидро» откроет на базе факультета энергетики научно-образовательную лабораторию автоматики энергообъектов, сообщили в пресс-службе университета.

Отмечается, что лаборатория создается для практических занятий студентов, обучающихся по специальности «Электроэнергетика и электротехника», а также повышения квалификации сотрудников ПАО «Русгидро» и других организаций. Кроме ПАО «Русгидро» к созданию лаборатории привлечены производители энергетического оборудования.

Совместно с ООО «Феникс Контакт РУС» и ООО «Вольтампер» сотрудниками кафедры электрических станций специально для лаборатории разрабатываются уникальные стенды цифровой станции и цифровой подстанции, на которых студенты и слушатели смогут изучать современное оборудование. Также в настоящее время разработан дизайн-проект нового учебного пространства (автор — студия декора «Кокон»).

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ, автор- студия декора «Кокон»