Центробанк предложил создать специальные депозиты для малообеспеченных россиян

ЦБ РФ предложил создать механизм специального банковского вклада, ориентированного на людей с низким уровнем дохода, с привязкой к инфляции или ключевой ставке, сообщает ГЛАС.ru. Об этом рассказала зампред Центробанка Ольга Полякова.
— Мы планируем сформировать механизм спецвклада для лиц с невысоким уровнем дохода, — цитирует её слова РИА «Новости».
При этом Полякова отметила, что в целях определения категории граждан с невысокими доходами можно будет применять единую государственную информационную систему социального обеспечения, которую предложило создать правительство.
— Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство, — добавила зампред ЦБ РФ.
Для определения критериев вкладчиков с маленькими доходами аналитик предлагает использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения.
Фото: pixabay.com автор: nattanan23
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