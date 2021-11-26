Центробанк предложил создать специальные депозиты для малообеспеченных россиян

ЦБ РФ предложил создать механизм специального банковского вклада, ориентированного на людей с низким уровнем дохода, с привязкой к инфляции или ключевой ставке, сообщает ГЛАС.ru. Об этом рассказала зампред Центробанка Ольга Полякова.

— Мы планируем сформировать механизм спецвклада для лиц с невысоким уровнем дохода, — цитирует её слова РИА «Новости».

При этом Полякова отметила, что в целях определения категории граждан с невысокими доходами можно будет применять единую государственную информационную систему социального обеспечения, которую предложило создать правительство.

— Мы готовы принимать активное участие в разработке этого механизма, в обсуждении изменений в законодательство, — добавила зампред ЦБ РФ.

Для определения критериев вкладчиков с маленькими доходами аналитик предлагает использовать единую государственную информационную систему социального обеспечения.