Новосибирская ТЭЦ-3 установит новую аккумуляторную батарею

Задача аккумулятора — в случае аварии стать защитой от блэкаута на станции, поддержать работу систем управления и автоматики.

В этом году Новосибирская ТЭЦ-3 меняет одну из пяти батарей. Аккумулятор, установленный на ТЭЦ-3 32 года назад, выработал свой ресурс и уже не может дать гарантию поддержания надежного электроснабжения.

Емкость аккумуляторной батареи, которую в декабре установят на ТЭЦ-3, — 450 Ампер в час, что эквивалентно примерно семи аккумуляторам легковых автомобилей. Батарея содержит 104 рабочих элемента вместо 128 в старом аккумуляторе; добавился стабилизатор напряжения, которого не было в старом элементе.

Стоимость новой аккумуляторной батареи производства международной корпорации EXIDE Technologies составила 12 млн рублей.

Модернизацию проходят и другие батареи станции: в 2019 году ТЭЦ-3 уже получила один новый элемент, в ближайшей перспективе замене подлежит еще один аккумулятор.

Аккумуляторные батареи — независимые источники энергии для собственных нужд станций. Их основное назначение — при нарушении нормального электроснабжения обеспечивать питание электричеством систем управления, автоматики, сигнализации и связи, а также сети освещения ТЭЦ.

Элементы питания способны не менее 30 минут обеспечивать постоянный ток в аварийном режиме, в том числе для подстанции, которая выдает электроэнергию потребителям. Впрочем, на ТЭЦ-3 не смогли вспомнить за последние несколько лет внештатных ситуаций, когда аккумуляторы поддерживали бы работу станции.

Все ТЭЦ Новосибирской области вырабатывают порядка 75% от объема потребления электроэнергии в регионе, при этом и сами они крупные потребители электричества. Так, например, расход электроэнергии ТЭЦ-3 на собственные нужды по итогам прошлого года составил 262 млн кВт*ч. При этом станция выработала за 2020 год 2 млрд 159 млн кВт*ч электроэнергии.