Чем банки привлекают малый бизнес?

— Сегодня на платформах банков формируется своеобразная цифровая «среда обитания» для предпринимателей. Выбирая банк-партнер, клиенты обращают внимание не только на стоимость услуг расчетно-кассового обслуживания (РКО), но и на удобство онлайн-сервисов, функциональность интерфейса, линейку банковских операций, которые можно осуществить дистанционно без посещения офиса, — рассказал InfoPro54 управляющий ВТБ (ПАО) в Новосибирской области Станислав Могильников. — По итогам первого полугодия 2019 года в региональном отделении ВТБ представители малого и среднего бизнеса (МСБ) открыли более 2000 расчетных счетов. Мы видим, что конкуренция за этих клиентов на рынке ужесточается, банки постоянно разрабатывают новые программы для привлечения бизнеса.

Отрадно отметить, что ВТБ идет в авангарде инноваций, предлагая эффективные комплексные решения для разных клиентских аудиторий. Например, недавно банк предложил МСБ обновленную унифицированную линейку пакетов услуг РКО, которая включает четыре пакета: «На Старте», «Самое важное», «Все включено», «Большие обороты». Расчетный счет открывается как в российской, так и в иностранной валюте без взимания дополнительной платы к стоимости пакета. Обслуживание счета в рублях при использовании интернет-банка, а также проведение рублевых платежей внутри ВТБ осуществляются бесплатно. Количество включенных в пакет межбанковских переводов варьируется в зависимости от его типа. Необходимые отдельные опции клиент может подключить самостоятельно в дополнение к пакету.

— Мы понимаем, что для растущего бизнеса особенно важно быстро и с минимальными затратами получать качественное банковское обслуживание. Поэтому предлагаем компаниям, еще не имеющим у нас расчетных счетов, подключить пакет услуг «На старте», который предусматривает льготные условия обслуживания без оплаты комиссии в течение года с даты открытия счета, — подчеркивает Могильников.

Внедрение новых продуктов — далеко не единственный фактор, обеспечивающий успех банка. Важно, как они интегрируются в действующие модели обслуживания и сервисы.

— В соответствии с принятой банком стратегией фокус внимания направлен на развитие цифровых каналов, — продолжает Станислав Могильников. — Качество сервиса совершенствуется, продуктовая линейка ВТБ (ПАО) становится более технологичной и удобной, трансформируясь с учетом потребностей клиентов. Сегодня практически 100% необходимых платежей предприниматель может осуществить в системе дистанционного обслуживания. Причем совсем не важно, в какой точке мира он находится. Мы видим, что представители малого бизнеса, среди которых много молодежи, очень ценят такую мобильность.

Безопасность онлайн-операций обеспечивается многоступенчатой системой защиты информации, построенной на механизме многофакторной аутентификации клиента, и электронной подписью с использованием сертифицированных средств защиты.

Интересно, что предприниматели все охотнее применяют онлайн-банкинг не только для проведения платежей, но и для ведения электронной бухгалтерии. Система автоматически производит расчет налогов и зарплаты, готовит отчетность онлайн и направляет ее после акцепта владельца бизнеса в ФНС, ПФР и т.д. Другими словами, от клиента не требуются специальные бухгалтерские знания, что очень актуально для малого бизнеса и ИП. Сервис подходит для любой системы налогообложения, и предприниматель может бесплатно получить консультации специалистов по налогам и учету. Он позволяет в электронном формате обмениваться документами, заверенными электронно-цифровой подписью, не только с банком, но и с контрагентами, компаниями-партнерами, налоговыми органами, социальными фондами.

— Внедрение обучающих программ, получение доступа к нефинансовым сервисам, проведение семинаров, в том числе онлайн, по разным аспектам деятельности, ведет к тому, что банки формируют максимально комфортные условия для развития бизнеса клиентов, — поясняет Станислав Могильников. — Опираясь на накопленную базу данных по всей России, банк может провести риск-анализ и предложить клиенту оптимальные безрисковые модели развития направлений бизнеса, выхода на малоизученные рынки, формирования новой продуктовой линейки. И предприниматели чутко реагируют на наши предложения, понимая, что мы заинтересованы в эффективности их бизнеса. Особенно это актуально для небольших компаний, у которых не всегда хватает ресурсов для стратегического анализа принятых решений и их последствий.

Чтобы расширить список сервисов, доступных предпринимателям через онлайн-платформу, финансовые организации развивают новые проекты с профильными для бизнеса компаниями.

Судя по банковской статистике, в России уверенно растет спрос на бизнес-карты. С их помощью предприниматель может самостоятельно, используя сеть банкоматов, сдать выручку или снять деньги со счета на текущие расходы компании. Тенденцией последнего времени является также рост интереса малого бизнеса к зарплатным проектам. Благодаря активному развитию digital-технологий, банки могут настраивать такие программы даже под небольших клиентов.