Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

ВТБ Лизинг поставит 70 вагонов «Почте России»

  • 23/09/2019, 14:57
ВТБ Лизинг предоставит «Почте России» 70 багажно-почтовых вагонов модели 61-4505 в лизинг на 7 лет. Общая сумма договора составит 2,9 млрд рублей.

ПАО Банк ВТБСоответствующий контракт будет заключен по результатам открытого аукциона. ВТБ Лизинг оказался единственным участником конкурентной закупки. Производителем вагонов выступит АО «Тверской вагоностроительный завод».

Вагоны будут поставлены в адрес пяти филиалов «Почты России» в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Омске. Подвижной состав предприятия планируется увеличить накануне пиковых перевозок почтовых отправлений в преддверии новогодних праздников.

— Мы рады участвовать в развитии одного из системообразующих предприятий страны и финансировать проект по обновлению его парка. Мы работаем с «Почтой России» с 2010 года, а в прошлом году заключили рекордную для рынка сделку на поставку 107 багажно-почтовых вагонов. В соответствии со стратегией ВТБ мы используем все возможности, чтобы предложить лучшие условия для реализации социально значимых проектов. Надеемся, что сотрудничество между нашими компаниями будет только расширяться, — прокомментировал Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг (АО).

— Новые вагоны отечественного производства помогут нам существенно обновить наш железнодорожный парк, насчитывающий более 800 вагонов. Это особенно актуально во время предновогоднего пикового периода. Рассчитываем, что данный проект позволит сократить сроки доставки почтовых отправлений и будет служить развитию почтового сообщения внутри страны, — отметил заместитель генерального директора Почты России по логистике Игорь Чебунин.

В настоящее время ВТБ Лизинг является крупнейшим партнером «Почты России» по лизингу специализированного подвижного состава. С учетом новой сделки общее количество багажно-почтовых вагонов, эксплуатируемых «Почтой России» по договорам с ВТБ Лизинг, составит 290 единиц. В целом по состоянию на 30.06.2019 г. на железнодорожный транспорт приходилось 38,8% портфеля ВТБ Лизинг, что составляет 146,6 млрд рублей.

Фото: пресс-служба банка

Популярное с сайта

Чем банки привлекают малый бизнес?

Чем банки привлекают малый бизнес?

23/09/2019, 14:05
Традиционно при выборе банка-партнера клиенты рассматривают его надежность, стабильность и технологичность, готовность вникать в задачи бизнеса и предлагать доступные инструменты для их решения.

Металлический блеск успеха

23/09/2019, 14:02
Екатерина Кочева, генеральный директор Новосибирской метизной компании и номинант премии «Главный женщины Сибири-2019» — в большой беседе о «неженском» рынке, стимулах карьерной динамики и личном брендировании.

Цифровая экономика требует локализации

23/09/2019, 13:56
Локальные IT-компании должны стать более активными участниками борьбы за деньги федерального проекта по цифровизации экономики.

Актуальный разговор

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

«Информационный шлейф» господдержки охлаждает интерес бизнеса

Все материалы
Новости

МБС нацелился на рынок оборудования для лабораторной диагностики

23/09/2019, 16:38

У России есть перспективы «клеточного» лидерства

23/09/2019, 16:28

Новосибирцам начислено 2,3 млрд рублей транспортного налога

23/09/2019, 16:01

«ТВЭЛ» может создать на НЗХК R&D-центр

23/09/2019, 15:05

Новосибирские компании разрабатывают сырье для аддитивных технологий

23/09/2019, 15:01

Чем банки привлекают малый бизнес?

23/09/2019, 14:05

Металлический блеск успеха

23/09/2019, 14:02

Цифровая экономика требует локализации

23/09/2019, 13:56

Мэрия Новосибирска разместит облигации

23/09/2019, 13:53

Представлена схема пространственного развития Академгородка 2.0

23/09/2019, 12:38

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска