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Чем накрыть крышу: 3 этапа решения проблемы

  • 26/05/2022, 17:33
Вопрос на миллион долларов: каким материалом лучше накрывать крышу частного дома?

Ведь кровля — это не какая-то внутренняя перегородка, которую при желании можно каждую неделю разваливать и укладывать заново. Хорошая крыша должна служить ровно столько, сколько простоит дом — и кровельный материал играет здесь ключевую роль.

Не ошибиться в выборе и обойтись без лишних затрат поможет соблюдение правильной последовательности действий, состоящей всего из трёх простых этапов.

Этап первый: расчёт бюджета

Подбор кровельного материала начинается с оценки бюджета, поскольку при недостатке финансов придётся вынужденно покупать то, на что хватает денег. В больших городах решить эту проблему проще: например, кровельные материалы в Москве в компании «Тулпар» можно приобрести в рассрочку, причём по индивидуально оговоренным условиям.

В городках поменьше, где местные строительные магазины таких выгодных условий не предлагают, придётся довольствоваться бюджетными решениями — или брать кредит.

Этап второй: подбор материала

Вариантов тут несколько: шифер, металлочерепица, ондулин и профнастил. Другие типы кровли относятся к условно «экзотическим» и для накрытия крыши частных домов используются сравнительно редко.

1. Шифер

Волновые листы из цемента и асбеста — «классика», которой накрыты крыши большей части всех домов России.

Шифер огнеупорен и влагостоек, обеспечивает отличную звукоизоляцию, а самое главное — он недорогой. К недостаткам материала относится его большой вес и определенная хрупкость, из-за чего на «волнах» спустя 15-20 лет могут возникать трещины.

2. Металлочерепица

Волнообразные пластины оцинкованной стали, покрытые слоем защитного полимера.

Обладают высокой прочностью и огнеупорностью, не боятся влаги и температурных колебаний, легко вписываются в архитектуру любого дома. Что касается стоимости, то этот материал относится к бизнес-классу, а следовательно для человека со средним уровнем дохода купить металлочерепицу обременительно не будет.

Недостатки: плохая тепло- и шумоизоляция, склонность к накоплению конденсата.

3. Ондулин

Волнистые листы из целлюлозы, пропитанной битумом и покрытой защитным полимером с внешней стороны.

Не боится влаги, отлично задерживает шум, дёшево стоит. Недостатками ондулина считается его склонность к размягчению при сильном нагреве, возгораемость, а также выгорание на солнце.

4. Профнастил

Листы холоднокатанной оцинкованной стали с продольными «рёбрами жёсткости», покрытые на внешней стороне полимерным или лакокрасочным защитным слоем.

Профнастил невероятно прочен, устойчив к любым атмосферным воздействиям и не подвержен возгоранию. Недостатки: низкая тепло- и шумоизоляция, конденсирование влаги, не герметичность (требуется дополнительная гидроизоляция).

Этап третий: мониторинг цен

Наконец, когда подходящий материал выбран, следует уделить пару часов изучению цен на рынке своего города. Разница в стоимости порой достигает 10-20%, а кроме того нередко строительные магазины проводят акции и распродажи, позволяющие совершить покупку существенно дешевле.

Заключение

После закупки материала остаётся лишь договорится о доставке и можно приступать к кровельным работам — но это уже тема другого разговора.

Фото предоставлены рекламодателем

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