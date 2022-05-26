Активы Центробанка на €23 млрд заморожены в ЕС, а Google уведомляет об отключении в России части ускоряющих загрузку контента серверов

В ЕС в рамках санкций заморозили активы Центробанка РФ на сумму около €23 млрд ($24,5 млрд), сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

По его словам, страны ЕС также заморозили физические активы россиян, в том числе яхты и виллы, примерно на €10 млрд. Еврокомиссар отказался отвечать на вопрос о том, все ли страны ЕС отчитались о заморозке активов, передает Reuters.

Также стало известно, что Google отключит в России часть ускоряющих загрузку контента серверов. Компания уведомила нескольких российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache, которые используются для ускорения загрузки сервисов Google, в том числе контента YouTube, сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. Об этом также сообщил глава юридической компании «Ордерком» Дмитрий Галушко в своем Telegram-канале.

По информации Галушко, уведомления получили несколько операторов связи, в том числе оренбургский провайдер «Радиосвязь» (работает под брендом «Фокус лайф»). В «Радиосвязи» сообщили, что серверы отключили 19 мая, а уведомление прислали только спустя несколько дней. Такое же сообщение, по словам одного из собеседников издания, получил провайдер «МФТИ Телеком». В письме отключение от Google связали с тем, что МФТИ попал под санкции.

Страны Запада ввели санкции в ответ на российскую военную операцию на Украине, начатую 24 февраля. Минфин РФ в марте заявил, что было заморожено около $300 млрд золотовалютных резервов ЦБ. О блокировке российских активов сообщали Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция.