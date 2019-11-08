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Чем опасен варикоз: симптомы, осложнения и профилактика

  • 08/11/2019, 10:28
Варикозное расширение вен – опасное заболевание, характеризующееся увеличением просвета сосудов, истончением их стенок и деформацией, в виде образования узлов и разрывов. Чаще всего заболевание появляется в венах нижних конечностей.

Симптомы варикозной болезни

Проявление болезни зависит от стадии варикоза.

  1. Стадия компенсации.

Еще до появления визуальных признаков, можно заметить тяжесть в ногах, повышенную утомляемость и боли в области голеней. Возможно появление телеангиоэктазий (мелкое расширение кожных сосудов). Часто эта стадия протекает бессимптомно. Визуально можно выявить небольшое расширение вен в верхних частях голени. Расширенные вены мягкие на ощупь, кожа над ними не видоизменена.

  1. Стадия субкомпенсации.

Находясь на этой стадии, пациенты жалуются на переходящие боли, отеки, которые появляются во время длительного пребывания в вертикальном положении и быстро исчезают в положении лежа. Визуально, можно заметить пастозность (небольшая отечность, сопровождаемая побледнением, уменьшением эластичности и ощущением тестоватости при пальпации).

  1. Стадия декомпенсации.

На этой стадии больные жалуются на непрекращающуюся тупую боль в ногах, повышенную утомляемость и ночные судороги. Кожный зуд является предвестником нарушения процессов клеточного питания, поддерживающих структуру и функции органа (трофическое расстройство). При осмотре выявляются выраженные расширения вен и глобальные нарушения венозной гемодинамики (движение крови по сосудам). Застой большого количества крови может привести к головокружениям и обморокам, вследствие снижения артериального давления. При пальпации четко определяются расширенные, напряженные вены тугоэластической консистенции. Визуально выявляется гиперпигментация кожного покрова и области с цианозом (серовато-синяя окраска кожи). На измененных участках развивается экзема (воспаление сосочкового слоя дермы) и образуются трофические язвы.

Возможные осложнения

Варикозная болезнь имеет ряд неприятнейших осложнений, которые могут возникнуть, если вовремя не начать с ней бороться.

Перечень осложнений:

  1. При закупорке вены, кровь не может нормально циркулировать и очищать организм от вредных токсинов, а значит, происходит постоянное отравление всего тела, что усугубляет обменные процессы и интоксикацию.
  2. При скапливании определенного количества крови происходит склеивание тромбоцитов между собой и формирование тромба. Он может перекрыть вену или, с потоком крови, попасть в жизненно важные органы, что может привести нарушению кровоснабжения. Это проявляется следующими способами:
  • в виде острой тромбоэмболии легочной артерии (нарушение дыхания, приводящее к смерти);
  • всевозможные виды инсультов (от легкого пареза до тяжелой степени инвалидности, или даже смерти);
  • инфаркт миокарда;
  • тромбозом сосудов глазного дня, что вызывает слепоту.

Если правильно следить за своим организмом и его ощущениями, то болезнь не будет развиваться. Важно вовремя заметить проблему и быстро начать ее устранение.

Профилактика развития варикозной болезни

Предотвратить появление этого опасного заболевания можно, своевременным принятием профилактических мер:

  • в течение дня проводить физкульт разминку (поприседать, сделать наклоны туловища, при возможности, прогуляться размеренным шагом или выходить на небольшую пробежку);
  • чаще менять положение тела. Исключить вынужденные позиции: сидеть одной ногой, заброшенной на другое колено и «на корточках»;
  • следить за своим весом и не запускать его. Особенно важно это в зрелом возрасте – в это время скорость кровотока снижается;
  • не носить одежду, которая стягивает тело и его конечности. Полностью исключить использование стягивающего белья;
  • заниматься самомассажем или лимфодренажем конечностей;
  • отказаться от вредных привычек;
  • включить в свой рацион больше продуктов, содержащих витамин С;
  • не ходить на высоких каблуках дольше 8 часов. По возможности выбирать туфли с каблуком от 2 до 5 сантиметров;
  • ходить босиком по специальным поверхностям (аппликатор Кузнецова, имитация ракушек, коврики с камнями);
  • плавать и заниматься спортивной ходьбой;
  • если вы человек, работа которого связана с тяжелой физической нагрузкой или постоянным нахождением на ногах, внимательно прислушивайтесь к своему организму и его изменениям. Стоит вовремя заметить и оценить боль и изменения в организме в худшую сторону.

Варикозное расширение вен имеет прогрессирующий характер и серьезные осложнения. Не откладывайте свое здоровье «в долгий ящик» и заботьтесь о нем с молодого возраста. Ваши ноги скажут вам спасибо.

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