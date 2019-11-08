Чем опасен варикоз: симптомы, осложнения и профилактика

Проявление болезни зависит от стадии варикоза.
Еще до появления визуальных признаков, можно заметить тяжесть в ногах, повышенную утомляемость и боли в области голеней. Возможно появление телеангиоэктазий (мелкое расширение кожных сосудов). Часто эта стадия протекает бессимптомно. Визуально можно выявить небольшое расширение вен в верхних частях голени. Расширенные вены мягкие на ощупь, кожа над ними не видоизменена.
Находясь на этой стадии, пациенты жалуются на переходящие боли, отеки, которые появляются во время длительного пребывания в вертикальном положении и быстро исчезают в положении лежа. Визуально, можно заметить пастозность (небольшая отечность, сопровождаемая побледнением, уменьшением эластичности и ощущением тестоватости при пальпации).
На этой стадии больные жалуются на непрекращающуюся тупую боль в ногах, повышенную утомляемость и ночные судороги. Кожный зуд является предвестником нарушения процессов клеточного питания, поддерживающих структуру и функции органа (трофическое расстройство). При осмотре выявляются выраженные расширения вен и глобальные нарушения венозной гемодинамики (движение крови по сосудам). Застой большого количества крови может привести к головокружениям и обморокам, вследствие снижения артериального давления. При пальпации четко определяются расширенные, напряженные вены тугоэластической консистенции. Визуально выявляется гиперпигментация кожного покрова и области с цианозом (серовато-синяя окраска кожи). На измененных участках развивается экзема (воспаление сосочкового слоя дермы) и образуются трофические язвы.
Варикозная болезнь имеет ряд неприятнейших осложнений, которые могут возникнуть, если вовремя не начать с ней бороться.
Перечень осложнений:
Если правильно следить за своим организмом и его ощущениями, то болезнь не будет развиваться. Важно вовремя заметить проблему и быстро начать ее устранение.
Предотвратить появление этого опасного заболевания можно, своевременным принятием профилактических мер:
Варикозное расширение вен имеет прогрессирующий характер и серьезные осложнения. Не откладывайте свое здоровье «в долгий ящик» и заботьтесь о нем с молодого возраста. Ваши ноги скажут вам спасибо.
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