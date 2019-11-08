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2,5 миллиона сообщений в месяц: сибирские компании стали отправлять больше СМС

  • 08/11/2019, 11:10
В 2019 году сразу в пять раз по сравнению с предыдущим годом выросло число сибирских компаний, пользующихся услугой «СМС Реклама» от «Ростелекома».

В среднем за месяц они отправляют 2,5 миллиона сообщений благодаря цифровому сервису, который дает возможность предпринимателям создавать базу клиентов для рассылки, распространять информацию о выгодных акциях или распродажах, а также отслеживать эффективность и окупаемость отдельных рекламных кампаний.

«СМС Реклама» позволяет гибко работать с целевой аудиторией и настраивать рассылку по выделенным параметрам. Например, клиентов магазина можно сгруппировать по полу, возрасту и доходам, после чего отправлять каждой группе определенные предложения. Цифровой сервис также помогает настроить рассылки от имени компании, когда вместо номера отправителя клиенты видят в заголовке сообщения известное название торговой сети или салонов красоты.

— Еще одним преимуществом услуги является возможность контролировать время отправки сообщения, чтобы клиенты не получали рассылку ночью или рано утром.  Сервис также позволяет настроить автоматическую подстановку в СМС имени, возраста и даже даты рождения получателя, что помогает вызвать доверие у клиента таким личным отношением со стороны компании, — отметил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

В рассылку можно также добавлять временные промокоды для рекламных кампаний, которые создаются в личном кабинете и отправляются каждому контакту из базы. А если в смс-сообщение включить ссылки на общий сайт компании или на страничку с конкретной акцией, то можно проанализировать число заинтересовавшихся клиентов по статистике переходов.

Абонентская плата за услугу «СМС Реклама» зависит от размера базы и потребностей заказчика: для предпринимателей доступны готовые пакеты по 500, 1 500, 3000 и 5 000 СМС в месяц. Итоговая плата за сервис суммируется со стоимостью индивидуальной подписи, подключение которой является обязательным условием. При этом к одному ИНН можно привязать до пяти подписей, абонентская плата за каждую — 2 000 рублей в месяц.

Оформить заявку на подключение «СМС Рекламы» можно на сайте компании или в личном кабинете корпоративного клиента, на все вопросы по этой услуге и пакетным предложениям для бизнеса специалисты ответят по телефону: 8 800 200 30 00.

 Фото предоставлено пресс-службой компании

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