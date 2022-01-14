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Через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» теперь можно вызвать Росгвардию

  • 14/01/2022, 16:40
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Через систему «ЭРА-ГЛОНАСС» теперь можно вызвать Росгвардию
Чтобы получить помощь в экстренной ситуации, не связанной с дорожно-транспортным происшествием, достаточно всего лишь нажать на кнопку.

В России запустили платный сервис, который позволяет водителю вызвать наряд Росгвардии к месту своего расположения по нажатию одной кнопки, сообщил оператор государственной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

— Если ваш автомобиль оборудован устройством, подключенным к системе «ЭРА-ГЛОНАСС», вы можете приобрести подписку на сервис и за 700 рублей в месяц иметь опцию вызова наряда Росгвардии при нажатии кнопки вызова экстренных служб. Никакого дополнительного оборудования не требуется, — сообщили в пресс-службе оператора.

В состав услуги входит техническое обеспечение автоматической передачи тревожного сигнала от штатной кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» с систему охраны Росгвардии, стоимость подписки на сервис составит 250 рублей в месяц. Сервис получил название «Эра.рус», его запустили совместно с компаний «Бизнес Мониторинг».

Отдельно потребуется заключить договор на силовое реагирование с Росгвардией. Его стоимость зависит от субъекта РФ и в среднем составляет 400 рублей в месяц. Группа быстрого реагирование приедет в случае возникновения экстремальной ситуации (в автомобиль могут проникнуть, могут попытаться нанести повреждение транспортному средству или причинить другой ущерб. К сожалению, имеют место случаи нападения на водителей), не связанной с ДТП.

Фото из группы АО ГЛОНАСС Вконтакте

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : экстренный вызов тревожная кнопка Росгвардия полиция


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