Надбавка за сельский стаж сохранится при переезде в город

С 1 января 2022 года повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии селянам, поработавшим в сельском хозяйстве 30 лет, будет сохраняться даже при переезде из сельской местности в город, сообщает пресс-служба ПФР.

— В настоящее время у неработающих пенсионеров, которые отработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и проживают в сельской местности, страховые пенсии (по старости и инвалидности) увеличиваются не только за счет традиционной индексации, но и еще дополнительно за счет повышения фиксированной выплаты к ней. Фиксированная выплата дополнительно увеличивается на 25% (размер общеустановленной фиксированной выплаты с 1 января 2022 года составляет 6 401 руб. 10 коп. + 25% к такой пенсии). Этот порядок действует с 2019 года. При этом стоит отметить, что при подсчете 30-летнего стажа, дающего сельским пенсионерам право на повышенную фиксированную выплату, в него включается не любая работа, а работа в должности, предусмотренной соответствующим списком работ, профессий и должностей в определенном производстве – это растениеводство, животноводство и рыбоводство. Полный список профессий представлен в постановлении Правительства РФ от 29.11.2018 года № 1440 (с изменениями от 26.06.2019г.). В данный перечень входит более 500 профессий, — говорится в сообщении.

До 2022 года данная доплата осуществлялась только тем пенсионерам, кто постоянно проживал и продолжает проживать в сельской местности. С 1 января 2022 года повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии селянам, поработавшим в сельском хозяйстве 30 лет, будет сохраняться даже при переезде из сельской местности. Тем гражданам, которым доплата была установлена, но снята при переезде из села в город, она специалистами ПФР будет восстановлена в беззаявительном порядке.

На сегодняшний день в Новосибирской области более 22 тысяч жителей региона получают повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии за «сельский» стаж.