Четверть сотрудников, перешедших на удаленный формат занятости, стали работать хуже

48% сотрудников считают, что с переходом на «удаленку» их продуктивность не изменилась, еще 17% уверены, что они стали работать лучше, 24% — хуже. Оценка руководителей почти совпадает: 50% считают, что ничего не изменилось, 15% уверены, что подчиненные стали работать лучше, 25% — хуже. И чем больше у руководителя людей в подчинении, тем более скептично он настроен. К таким выводам пришли специалисты Службы исследований hh.ru, выяснив, как россияне, которые перешли на удаленный формат занятости, оценивают свою эффективность в новых условиях в связи с режимом самоизоляции.

— Те, кто стал работать лучше, объясняют это сокращением времени на дорогу и возможностью уделять делам больше времени (79%), также многим просто комфортнее и удобнее работать дома (63%). Каждый второй (50%) сообщил, что дома меньше отвлекающих факторов, что позволяет погружаться в работу более быстро и более глубоко, — отмечают специалисты.

Респонденты, которые из дома работают хуже, чем из офиса, чаще всего объясняют это эмоциональным фактором.

— 56% говорят, что им морально тяжело настроиться на работу вне офиса. 47% рассказали, что их постоянно отвлекают домочадцы, что не дает сосредоточиться. 42% просто физически не справляются с нагрузкой, так как нужно выполнять много дел сразу (приготовление еды, уборка, дети и работа). 18% сообщили, что в ухудшении результатов работы виновата лень, — уточнили эксперты.

Высокая эффективность работы в удаленном формате, по мнению рядовых сотрудников, чаще всего выражается в скорости выполнения задач и оперативной реакции на запросы, также многие отметили, что стали успевать сделать больше за те же сроки. Руководители считают, что эффективность их подчиненных выражается в более высокой ответственности за результаты.

Низкая эффективность работы, по мнению самих сотрудников, чаще всего выражается в несогласованности действий и недостатке коммуникаций, что приводит к рассинхрону с командой. Также те, кто дома стал работать менее эффективно, чем в офисе, часто объясняют это медленным выполнением задач. Интересно, что руководители считают эту причину ключевой.

30% респондентов сообщили, что смогут проработать в удаленном режиме без серьезной потери в эффективности еще три-четыре недели, 23% — полгода и больше. 10% признали, что они уже сейчас находятся на пределе. В целом, после официального окончания ограничительных мер, больше половины – 58% – намерены сразу вернуться в офис. 23% рассчитывают пробыть на «удаленке» до тех пор, пока ситуация с вирусом в стране не нормализуется, 8% планируют перейти на удаленный режим на постоянной основе. Еще 11% отметили, что готовы периодически прибегать к практике работы из дома.

Фото: pixabay.com, автор- Elchinator