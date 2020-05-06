Как сибиряки планировали провести праздники?

56% жителей Сибирского федерального округа собирались соблюдать режим полной самоизоляции и не покидать своих домов, 21% — поехать открывать дачный сезон. На рабочих местах — 18% жителей. При этом большинство сибиряков — 79% в сумме — все же не намерены покупать дачу или загородный дом в течение ближайшего года после выхода с карантина по тем или иным причинам. Таковы результаты опроса, проведенного экспертами ПАО Банк «ФК Открытие», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается, что процент сибиряков, соблюдающих на майские праздники режим карантина, примерно равен общероссийскому показателю (58%).

21% жителей СФО собирались провести майские каникулы на дачах. По этому показателю Сибирь входит в тройку лидеров федеральных округов наряду с Приволжским и Дальневосточным федеральными округами (по 27%).

В Сибирском федеральном округе планировали продолжить работать в праздничные дни 18% жителей. По этому показателю Сибирь уступает только Северо-западному федеральному округу — абсолютному лидеру по доле тех, кто планировал провсти праздники на своих рабочих местах в офисах (22%). Наименьший процент людей на рабочих местах — в Дальневосточном федеральном округе (6%), а также на Урале и в Московском регионе (по 8%).

Как минимум полтора месяца в самоизоляции пока не заставили большинство сибиряков задуматься о покупке дачи или загородного дома в ближайший год после окончания карантина. Только 11% готовы совершить такую покупку в течение ближайшего года (по России в целом — 13%).

Однако 20% жителей СФО заявили, что у них уже есть дача. Наивысшая доля обладателей загородной недвижимости отмечается в Центральном и Приволжском федеральном округах (по 42%). Меньше всего дачников на Кавказе и в Сибири (по 20%). Впрочем, на Кавказе традиционно высок процент людей, живущих в собственных домах на земле, а не в многоэтажках жилых массивах. А 38% сибиряков в принципе не хотят иметь загородную недвижимость. По показателю «отказников» в РФ предсказуемо лидирует Кавказ (40%), Сибирь и Урал находятся на второй и третьей позициях (по 38%).

21% респондентов хотели бы обзавестись дачей в ближайший год, но у них нет на это средств.

Опрос проведен банком «Открытие» 29-30 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

Фото: pixabay.com, автор- ZEBULON72