Четырех пассажиров выгнали из новосибирского метро

В новосибирском метрополитене прошел очередной рейд по соблюдению правил поведения при введении режима повышенной готовности на общественном пассажирском транспорте, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В ходе мероприятия полицией составлено два протокола об административных правонарушениях, четырем пассажирам отказано в услуге по перевозке, проведено 54 разъяснительные беседы.

— Сейчас в продаже много масочной продукции, которая не соответствует размерам лица, и это неправильно. Люди должны следить за тем, чтобы средство индивидуальной защиты закрывало органы дыхания и действительно защищало. Также пассажиры пользуются шарфами вместо масок, что также не допускается. В целом дисциплина стала лучше, выявляются единичные случаи проезда пассажиров без масок. В настоящий момент важно отследить, чтобы граждане носили маски не формально, а как положено, — отметил заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Вячеслав Невежин.

По его словам, аналогичные рейдовые мероприятия с участием представителей минтранса, полиции, Роспотребнадзора проводятся на всех видах общественного транспорта, ежедневно порядка 7-8 контрольных мероприятий.

Главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Евгений Новиков также отметил, что транспорт занимает одно из лидирующих мест по заражению коронавирусной инфекцией.

— На сегодняшний день насчитывается 607 человек среди работников общественного транспорта, заразившихся коронавирусом. Среди населения в общественном транспорте заразились 3979 человек. Цифра растет, неделю назад она была намного меньше, — отметил он.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области