Депутаты горсовета приняли в первом чтении бюджет Новосибирска на 2021 год

На третьей сессии совета депутатов VII созыва депутаты рассмотрели и приняли в первом чтении бюджет Новосибирска на 2021 год, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Из-за пандемии и принятых в связи с этим ограничительных мер многим предприятиям и организациям пришлось приостановить свою работу. Некоторые и вовсе были вынуждены прекратить деятельность. В результате снизились налоговые сборы и пополняемость бюджета. На сокращение объема доходов в следующем году повлияют и изменения в законодательстве: изменился порядок зачисления штрафов, отменён единый налог на вменённый доход. Из-за этого в 2021 году Новосибирск недополучит 1 миллиард рублей, а в 2022-2023 годах – свыше 1,5 миллиарда рублей, — отмечал мэр Анатолий Локоть. — Эта сумма могла быть и больше, но во взаимодействии мэрии города с правительством Новосибирской области были приняты решения, которые позволили снизить возможные потери. Новосибирску увеличен норматив отчислений от налога по упрощённой системе налогообложения с 10% до 16,5%. Но и эта поддержка не покроет в полном объёме потери. Нам необходимо искать дополнительные финансовые возможности.

Доходы бюджета Новосибирска в 2021 году составят 50 млрд 61 млн рублей, расходы – 50 млрд 861 млн рублей. Таким образом, ожидается дефицит в размере 800 млн рублей.

В мэрии подчеркнули, что бюджет Новосибирска в следующем году сохранит социальную направленность. 70 % расходов – это «защищенные» статьи (заработная плата работников бюджетных организаций, социальные выплаты, содержание муниципальных образовательных учреждений). Основная статья расходов – образование. На финансирование этой отрасли направляется почти 30 миллиардов рублей – это около 56 % всех расходов.

— В связи с дефицитом бюджета сократится объем средств на развитие города и решение инфраструктурных задач. Если в прошлом году на эти цели было направлено 6 млрд 300 млн рублей, в этом – 6 млрд, то на следующий год на развитие города предусматривается чуть больше 4 млрд рублей, — говорится в сообщении. — Начатые проекты будут обеспечены финансированием, однако новые откладываются. Продолжится строительство станции метро «Спортивная», дорог и объектов, обеспечивающих доступность новой ледовой арены. В числе перспективных – развитие территории вокруг регионального волейбольного центра. Также в приоритете – участие в национальных и региональных проектах.

Фото с сайта gorsovetnsk.ru