Число клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысило 1 миллион

В 2022 году рост числа активных клиентов СМБ составил 15%.

Около 53% клиентов ВТБ работают в статусе индивидуальных предпринимателей, 41% − ООО, еще 6% используют другие организационно-правовые формы. Самые популярные сферы деятельности – оптовая и розничная торговля (32%), строительство и операции с недвижимостью (22%), услуги (8%).

Наибольшая доля активных клиентов приходится на Центральный федеральный округ (40%), Приволжский – более 15%, Северо-Западный – 13%, Сибирский — 11%, Южный – 7%, Дальневосточный и Уральский – по 6%, Северо-Кавказский – 2%.

«Поддержка среднего и малого бизнеса − неизменный приоритет ВТБ как системообразующего банка, ведь это одно из ключевых условий для развития экономики. Несмотря на внешние вызовы последних лет число клиентов СМБ, выбирающих наш банк, достигло 1 млн. Это стало возможным благодаря системной работе с предпринимателями, постоянному расширению портфеля услуг для бизнеса и развитию дистанционных каналов обслуживания. Мы ценим доверие всех наших клиентов, обладателей бизнеса различных масштабов из разных сфер экономики. Уверен, что опыт и возможности банка по обеспечению клиентов даже в периоды турбулентности доступными ресурсами и комфортными условиями для ведения бизнеса будут и в дальнейшем способствовать активному развитию этого сегмента», − отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

Сегодня все стандартные продукты банка для среднего и малого бизнеса можно оформить онлайн. В 2021 году ВТБ запустил новый интернет-банк, который позволил перевести работу с компаниями в digital-каналы и сократить время обслуживания предпринимателей. За 2022 год ВТБ провел около 140 млн платежей, из них 99,8% − в электронном виде. Свыше 95% размещений средств в депозиты и другие инструменты проходит онлайн.

ВТБ эффективно сочетает дистанционное обслуживание с традиционной моделью: клиенты могут обратиться в любой из 620 офисов, обслуживающих юридических лиц, получить банковские услуги с помощью выездного сервиса, контактного центра или выбрать другой удобный способ взаимодействия с банком. Принцип омниканальности позволяет начать оформление в одном канале, а завершить в другом.

Банк нацелен на комплексное обслуживание предпринимателей на любом этапе развития. В ВТБ им доступны пакеты всех необходимых услуг для ведения бизнеса, кассовые решения, кредиты на любые цели, в том числе в рамках более чем 20 госпрограмм, депозиты, гарантии и аккредитивы, продукты для управления ликвидностью, эквайринг, маркетплейс бизнес-сервисов и многое другое. Цифровая экосистема ВЭД банка объединяет необходимые инструменты для ведения международной деятельности. Все клиенты СМБ могут стать участниками программы лояльности «Бизнес-лига ВТБ», получая привилегии в обслуживании и другие бонусы.

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