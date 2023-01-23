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Экс-главу красноярской строительной компании осудили за растрату 91 миллиона рублей

  • 23/01/2023, 14:36
растрата
Его осудили на 3 года.

Октябрьский районный суд Красноярска вынес приговор по уголовному делу в отношении 68-летнего Юрия Турова, экс-председатель совета директоров, ЗАО производственно-строительная компания «Союз», экс-депутату горсовета Красноярска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата).

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки.

Суд установил, что в период с января 2015 г. по март 2017 г. подсудимый, являясь учредителем и руководителем предприятия, осуществляющего управление 44 многоквартирными домами, растратил более 91 млн рублей, поступивших от собственников жилых помещений для оплаты коммунальных услуг. Деньги были предназначены для расчетов с ресурсоснабжающими организациями «КРАСТЭК», «КРАСКОМ», «Красноярская теплотранспортная компания» и «Енисейская ТГК-13», которым причинен ущерб.

— Похищенные средства злоумышленник израсходовал по своему усмотрению, в том числе направил на погашение задолженности, образовавшейся перед ним лично по заключенным с ЗАО ПСК «Союз» договорам займов, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Красноярского края.

Подсудимый в процессе вину не признал, в порядке гражданского судопроизводства возмещен причиненный ущерб на сумму более 80 млн рублей.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным, назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда.

 

Ранее редакция сообщала о том, что незаконный вывоз 12,5 тыс. долларов пресекли таможенники в аэропорту Толмачево.

Фото: Flickr — GensaGensa

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Красноярский край

Теги : растрата прокуратура Красноярск проверка прокуратуры


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