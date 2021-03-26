Чистка фильтра в стиральной машине

Многие хозяйки даже не подозревают, что в стиральных машинах существуют спрятанные от поверхностного взгляда «люки», в которых есть отделы, нуждающиеся в регулярной чистке. Если пренебречь данным правилом, то ремонт вашей стиральной машинке может потребоваться неожиданно раньше, чем вы ожидали.

Именно в люках располагается фильтра, которые собирают весь мусор, попадающий в машинку вместе с одеждой. Чаще всего, это то, что было в карманах: монеты, семечки, мелкие детали вещей, нитки, волосы и даже пуговицы. А чтобы машинка работала исправно и отлично справлялась с установленными режимами, эти фильтра необходимо регулярно очищать от собираемого мусора.

Как очистить фильтр?

Фильтр всегда находится в нижней части стиральной машины. В зависимости от модели и производителя, фильтр может прятаться под длинной планкой, которая проходит по ширине всей машинки или маскироваться небольшой крышкой (этот фрагмент заметен с первого взгляда). Открыть планку или крышку можно достаточно просто: обычно они держатся на защелках или крючках. Иногда защелки открываются на дне машинки, поэтому вам будет необходимо исследовать нижний край основания с внешней стороны. В более новых машинках этот процесс выполняется гораздо проще.

Основная процедура чистки фильтра делится на 2 вида проведения. Какой вид подойдет именно вам, зависит от наличия специального шланга для слива воды. Открыв люк или планку, вы справа увидите крышку самого фильтра, и если шланг присутствует, то он будет размещаться левей.

Чистка фильтра со шлангом слива воды

Для начала из этого шланга должна слиться вся собравшаяся в фильтре вода. Аккуратно потянув шланг из отсека, мы открываем заглушку и сливаем всю воду. Обычно воды вытекает совсем немного (около 1 стакана), поэтому подойдет небольшая банка или другая удобная емкость. На всякий случай поверхность под машинкой рекомендуется застелить толстой салфеткой, так как впервые проделываемая процедура может пройти не слишком успешно. Дальше откручиваем фильтр и под проточной водой промываем его. В окончании мероприятия закрываем заглушкой шланг и вставляем в его отсек, также вкручиваем фильтр.

Обратите внимание! Открыв такой люк первый раз, из шланга вода может не политься. Виной этому может стать воздушная пробка: подвигайте шланг поочередно вправо и влево. Второй причиной того, что вода где-то перекрыта, будет залом шланга внутри машинки. Для исправления ситуации залезьте рукой под машинку в месте расположения шланга и нащупайте его, чтобы проверить, в каком состоянии он находится. При необходимости расправьте шланг.

2. Чистка фильтра без шланга для слива воды

Выполняется еще проще, чем в первом случае, но потребует наличия более толстой салфетки, так как вода из фильтра будет литься прямо на пол. После промывки под водой фильтра он снова вкручивается на свое прежнее место и закрывается люком или панелью.