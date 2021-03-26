Экотуризм, командообразование и глэмпинг: тренды турсезона-2021

Представители туристического бизнеса Новосибирской области оценивают сезон 2020 года очень оптимистично и говорят о появлении новых возможностей для развития собственных проектов в сегментах внутреннего туризма из-за того, что международные границы до сих пор закрыты, а ограничения, связанные с коронавирусом, продолжаются.

— Руководство страны понимает перспективы внутреннего туризма и уделяет этому очень большое внимание не только на словах, но и на деле. Выделяются средства на продвижение, гранты, вновь запущена программа кэшбека, — перечисляет руководитель комитета «Новосибирской ассоциации туристических организаций» (НАТО) по международному сотрудничеству, продвижению территории и развитию въездного туризма, генеральный директор туристической компании ООО «ОЛИМПИЯ–РАЙЗЕН–СИБИРЬ» Виктор Данн.

— Глэмпинг (гламурный кемпинг) — это свершено новое для нас направление. Это отдых на природе, совмещенный с благами цивилизации. В купольном доме есть теплый душ, мягкая кровать, wi-fi, а прямо за дверью — природа и свежий воздух. Базы отдыха сейчас предлагают такие локации, купольные дома довольно необычны для сибирского региона, — поясняет предприниматель. — Из развлечений там есть настольные игры и велосипеды, активный спорт, весельные лодки, коньки, серфинг, баня и рыбалка.

Он уверен, что летний туристический сезон в туриндустрии регионов Сибири пройдет на ура. Засидевшись на карантине, люди начали активно интересоваться дачной и загородной недвижимостью. Исходя из этого большинство туристических агентств сделали акцент на программы, направленные на «единение с природой вдали от городской суеты». Как подметилаглавной тенденцией туристического сезона 2021 года будет экологический туризм.

Не менее активно набирает обороты направление workation — это формат отпуска, совмещенный с работой.

— Это совершено новая тенденция. В эпоху цифровизации и оптимизации сотрудники компаний тратят очень много энергии на решение разных задач. Если у команды большой объем работы, то работодатель сегодня часто продумывает выездные мероприятия, так как на природе можно зарядиться особой энергией для вдохновения и провести хорошие мозговые штурмы. Совмещать работу и отдых можно и за городом, и в горах, и на берегу водоемов. Кроме того, такие туры помогают наладить климат в коллективе, — рассказывает Ирина Беленок. — На мой взгляд, в будущем для работодателя это будет одним из инструментов для командообразования. Для туриндустрии это новый сегмент работы.

Впрочем, именно в Новосибирской области активное развитие этого направления эксперты пока не прогнозируют — из-за дефицита необходимой инфраструктуры. Для эффективной работы workation-программ туроператор должен обеспечить комплекс услуг: от удачного расположения базы отдыха до комфортабельных номеров.

Третий вектор, который набирает популярность, — это аутентичные туры. Сельский туризм вошел в моду относительно недавно, но сегодня горожане уже охотно рассматривают предложения, включающие в себя знакомство с деревенской жизнью, культурой разных народностей, ремеслами: учатся варить сыр, плести корзины из лозы или соломы и т.д.

— Наша страна — это огромный и практически неизведанный кластер со всеми народами, историями и культурами, и в ней можно почувствовать себя первооткрывателем и оказаться один на один с природой, особенно я хочу сказать про нашу Сибирь. Мы ее сами не знаем, не говоря уже о тех туристах, которых мы сюда приглашаем. Нам нужно обратить внимание на местную культуру и местные локации, — уверена Беленок.

— Россию ждет бум внутреннего туризма, это очевидно. Когда откроются границы, мы ждем рост интереса и со стороны иностранных гостей. Новосибирская область занимается приемом иностранцев уже 20 с лишним лет, это колоссальный и интересный бизнес, — поясняет он.

По оценке Виктора Данна, пандемия сильно изменила отношение людей к внутреннему туристическому рынку.

На сегодняшний день внутренний туризм становится не просто отдыхом, а серьезным инструментом, который способствует развитию международных и межрегиональных отношений, помогает привлечению инвестиций и созданию рабочих мест. В Новосибирской области путешественники, желающие прикоснуться к живой природе, смогут отправиться к отрогам Салаирского кряжа, пройтись по экотропе «Окрестности Искитима», побывать на Буготакских сопках или отправиться к истокам реки Бердь — это одни из самых известных и популярных у туристов экомаршруов.