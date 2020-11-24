Читинские таможенники предотвратили контрабанду золота на 11 млн рублей

7 золотых слитков массой почти 2,5 кг обнаружили сотрудники таможенного поста МАПП Забайкальск в российском грузовом автомобиле, выезжавшем в Китай. Оценочная стоимость слитков, по мнению экспертов, превысила 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе Читинской таможни. Таможенники обнаружили драгоценный металл в кабине грузовика под приборной панелью.

— Слитки изготовлены кустарным способом, о чем свидетельствует отсутствие промышленных пломб на изделиях. Документы, подтверждающие факт изготовления или приобретения золота, у водителя – гражданина России отсутствовали, — уточнил заместитель начальника Читинской таможни Алексей Рожнов.

Он отметил, что по факту контрабанды драгоценного металла в отношении россиянина Читинская таможня возбудила уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ (незаконное перемещение стратегически важных товаров и ресурсов). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей. Слитки изъяты в качестве вещественных доказательств. Проводится расследование.

Фото предоставлено пресс-службой Читинской таможни