Мэрия Новосибирска заложила на свою информподдержку более 80 млн рублей

В рамках работы департамента по информационной политике мэрии на следующий год на информирование населения о работе мэрии через СМИ в проекте бюджете заложено 81,2 млн. руб. Из них 46,7 млн — на размещение материалов в немуниципальных СМИ, 34,5 — на информирование в муниципальных через МКУ «Информагентство «Новосибирск».

Ещё 5 млн составляют расходы на подготовку и размещение на сайте мэрии бюллетеня органов местного самоуправления. По словам выступавшего с докладом по данному вопросу начальника департамента Михаила Столярова, ограничить расходы исключительно коммерческими или собственными СМИ невозможно, так как муниципалитет в любом из этих вариантов, вопреки законодательству, не получит необходимого охвата аудитории. Некоторые из депутатов с этими расходами не согласны, считая их необоснованными. В частности, против на комиссии выступили депутаты от несистемной оппозиции, а в защиту проголосовали представители городской «партии власти» — КПРФ.

В середине ноября общественница Юлия Дрокова сообщала в своем расследовании про сотрудничество СМИ и власти в Новосибирской области о том, что департамент информационной политики мэрии для обслуживания своих медиапотребностей заключил на 2020 год контрактов на 48,9 млн руб. Еще 43,4 млн руб в горбюджете 2020 года заложено на «обеспечение деятельности» подведомственных ДИПу муниципальных учреждений — МКУ «Информагентство «Новосибирск», и 37 млн рублей на работу самого департамента.

Подробности с заседания комиссии горсовета в нашей следующей публикации по теме.

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