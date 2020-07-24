Что будет с пенсионными деньгами?

Юлия Финогенова, профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова:

— Деньги есть, но… Финансовое состояние пенсионной системы напрямую зависит от состояния экономики, поскольку размер страховых пенсий – производная величина от наполняемости ПФР. Ситуация в российской экономике сейчас не лучшая. На предкризисный уровень она сможет выйти только к 2022 году – не ранее. Это означает, что собираемость страховых пенсионных взносов в ПФР подвержена риску падения в случае ухудшения ситуации на рынке труда.

Нужно отметить: успешные меры Правительства по предотвращению обвала курса рубля и сдерживанию инфляции привели к относительной стабилизации в макроэкономике. На начало текущего кризиса был создан неплохой задел: профицит бюджета наряду с внушительным размером Фонда национального благосостояния (порядка 9% от ВВП) позволили поддерживать расходную часть ПФР в краткосрочной перспективе. Значит, пенсионная система пока будет в состоянии профинансировать не только индексацию пенсий, но и досрочные пенсии безработным «предпенсионерам».

Учтем, что источники финансирования ПФР помимо страховых взносов – это межбюджетные трансферты и ассигнования. Поэтому образовавшийся дефицит в любом случае будет компенсирован за счет бюджетных расходов. Однако уже к концу 2020 года прогнозируется бюджетный дефицит на уровне не менее 5% ВВП, следовательно, если отечественная экономика окажется в долгосрочном режиме стагнации, проблемы с финансированием пенсионной системы возникнут с новой интенсивностью уже через несколько лет и позитивный эффект от повышения пенсионного возраста может быть сведен на нет.

Где взять взносы? Основными факторами, оказывающими влияние на размер пенсионных взносов являются: размер заработной платы, динамика её роста и уровень безработицы.

Если проанализировать динамику размера взносов в систему обязательного пенсионного страхования, то можно заметить: их максимальный прирост происходит в периоды снижения безработицы. К сожалению, в условиях отсутствия на сайте Федеральной налоговой службы России данных относительно взносов, поступивших в ПФР за апрель-июнь 2020 года, можно только предполагать насколько может снизиться их размер в разгар кризиса.

На начало карантинных мероприятий средняя заработная плата в России составляла 50 948 руб. в месяц, при этом уровень безработицы был на уровне 4,7%. В апреле зарплаты упали до 49 306 руб., а безработица увеличилась до 5,8%, достигнув 6,1 % в мае.

Исходя их полученных данных, снижение размера пенсионных взносов во втором квартале может составить порядка 1,3%. Несмотря на то, что Правительство предпринимает активные меры по поддержанию доходов населения, к отчислениям в Пенсионный фонд России они не имеют прямого отношения. Следовательно, по грубым оценкам, к концу года размер поступлений пенсионных взносов в ПФР уменьшится на 1,5 – 2%.

Что в частных фондах? Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) также столкнулись с рядом проблем. Падение цен на нефть и уменьшение ее добычи в России на 20% незамедлительно привело к падению стоимости акций крупнейших российских компаний. В итоге произошло уменьшение доходности инвестиционных портфелей НПФ как в отношении пенсионных накоплений (-0,4% за первый квартал 2020 года), так и пенсионных резервов (-0,14%). Причем падение могло бы быть значительно больше, если бы структура инвестиционного портфеля НПФ не состояла на 30-40% из долговых финансовых инструментов, стоимость которых не так подвержена изменению рыночной конъюнктуры.

Таким образом, в ближайшем будущем рост пенсий нынешним пенсионерам будет обеспечен за счет индексаций. Однако проблема низких коэффициентов замещения в системе обязательного пенсионного страхования останется надолго. Негосударственные пенсионные фонды, работающие в накопительной системе, также имеют весьма ограниченную привлекательность среди российских граждан. Сложности возникают как из-за слабо прогнозируемой доходности в условиях растущей рыночной волатильности, так и в силу нерешенных проблем со статусом накопительных пенсий в государственной пенсионной системе.

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