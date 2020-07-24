Установка для замены жидкости в АКПП – SL-045M

Однако производители не устанавливают конкретный период службы автомобиля, вместо цифр указан «весь срок эксплуатации». Специалисты автомобильной индустрии утверждают, что в среднем эксплуатационный срок авто — около шести лет. Получается, любителям автоматики следует помнить о своевременной замене жидкости в АКПП. Применение специального оборудования поможет достигнуть более существенного эффекта.

Для чего используется установка

При замене масла в АКПП следует соблюдать контроль в течение всей операции. При некачественной промывке системы старая жидкость остаётся и осаживается на элементах. Частицы фракционного материала также останутся внутри системы, что окажет негативное влияние на трансмиссионное состояние. Спустя время понадобится капитальный ремонт АКПП.

Используя специальное оборудование, можно решить данные проблемы. Из моделей отечественного рынка установка SL-045M является оптимальным вариантом в соотношении качества и выгодной стоимости.

Если в услуги автомобильной мастерской входит замена жидкости трансмиссии — подобное оборудование будет необходимо для работы. Наличие устaновки для замены жидкости АКПП сделает имидж вашему предприятию. Помимо внешних составляющих, у установки имеется ряд достоинств и функций:

производит замену жидкости на высшем уровне

обеспечивает автоматизацию и контролирует рабочий процесс

простота в эскплуатации, лёгкость обслуживания

максимальная экономия времени при качественной замене

При участии специального оборудования, заменяющего жидкость АКПП, заметно увеличивается эксплуатационный ресурс автомобиля. Стабильность потока посетителей автосервиса обеспечат новейшие технологии и профессиональный подход к работе.

Специфика модели установки для замены жидкости AКПП SL-045M

SL-045M является выгодным оборудованием для автосервиса, если говорить о надёжности и экономии. Установка обеспечивает равномерность потока из АКПП, в АКПП с соблюдением прописанного регламента автопроизводителей. Благодаря SL-045M, качество оказываемой услуги заметно повышается. Установка полностью вытесняет старую жидкость путём тщательного промывания.

Совместимость почти со всеми автомобилями, использующимися в РФ и СНГ, является главным достоинством данной установки. База данных устройства содержит в себе информацию о марках и моделях автомобилей с отображением регламента каждого производителя. При отсутствии человеческого фактора исключаются какие-либо ошибки при расчёте нужного объёма, выборе ATF. Жидкость, залитая свыше меры, или недолив оказывают негативное влияние на трансмиссию и её работу. Поэтому контролируют процесс как профессионалы, так и оборудование. При работе с малознакомыми моделями авто регламент оказывает серьёзную помощь мастеру.

Оборудование самостоятельно направляет потоки жидкости независимо от того, подключены ли шланги к АКПП. В оборудование встроена защита от субъектвных факторов на период работы. Система автоматически может переходить в режим «кольцо». Если в устройстве отсутствует подобный режим, есть риск возникновения ситуаций с переливом ATF. Подобное часто происходит из-за ошибки специалиста. Из-за выливания через выводной шланг расходуется слишком много жидкости. Клиенту услуга обойдётся значительно дороже. Такие случаи вызовут недоверие среди потребителей. Автосервис рискует потерять положительную репутацию. Если в резервуаре жидкости не остаётся, или наоборот, нужный объём будет заполнен, работа в»кольцевом» режиме обеспечит передачу жидкости по системе автомобиля. Действие режима продолжается, если питание было отключено аварийно.

Функции защиты в установке осуществлены на высшем уровне. В комплектацию установки для замены жидкости в AКПП SL-045M входит предохранитель с функцией самовосстановления. Он исключает возникновение короткого замыкания в системе. Защита устроена для таких случаев, когда кабель оборудования был подключён к аккумулятору неправильно. При замене жидкости в AКПП возникают ситуации с завоздушиванием системы. Основная функция в устройстве — защита автомобиля от подобных случаев. Учитывая работу потоков, установка способна самостоятельно осуществлять контроль за уровенем давления ATF. Устройство следит за рабочим процессом.

SL-045M относится к оборудованию для замены жидкости с высоким уровнем надёжности. Применяя спецоборудование в автосервисе, появится возможность сделать предприятие более статусным. Рост потока клиентов вашего автосервиса зависит от многих факторов. При качественном выполнении работы у сервиса появится положительная репутация. С использованием современного оборудования количество посетителей будет только увеличиваться.

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Фото с сайта цксто.рф