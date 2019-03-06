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Что будет с хостелами в жилых домах?

Законопроект о запрете размещения хостелов в жилых помещениях прошел в Госдуме второе чтение.
  • 06/03/2019, 11:47
Законопроект о запрете размещения хостелов в жилых помещениях прошел в Госдуме второе чтение

Жилое помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления гостиничных услуг и услуг по временному размещению, говорится в проекте закона, одобренного депутатами Госдумы во вторник.

— Деятельность по оказанию гостиничных услуг может осуществляться лишь после перевода жилого помещения (или совокупности жилых помещений) в нежилое и оснащения указанного помещения оборудованием, необходимым для оказания потребителям услуг надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для принятия на хранение денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной очистки номеров, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Отмечается, что жилищный кодекс не исключает возможности перевода в нежилое помещение квартиры в многоквартирном доме при условии, что такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.

Напомним, что законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в сентябре 2015 года. Но после первого чтения рассмотрение документа депутатами было поставлено на паузу.

Во вторник за инициативу проголосовали 417 депутатов, один депутат воздержался. Уже сегодня  документ может быть принят окончательно.

Фото: pixabay.com, автор- Hans

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