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Что делать если с вас списали чужие долги?

  • 18/10/2021, 16:44
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Сейчас такие ситуации чаще всего возникают по задолженности в сфере ЖКХ.

В соцсетях постоянно публикуются истории о том, как приставы у кого-то арестовали счета и списали с них определенные суммы, сняли деньги с зарплаты, кому-то наложили арест на регистрационные действия с земельным участком, квартирой или машиной. У кого-то возникают еще более экстремальные ситуации. Все эти истории связаны одним фактом: «у людей, которым прилетела птица счастья» нет никаких долгов, которые могли бы вызвать к ним интерес со стороны ФССП.

Одной из причин возникновения таких ситуаций является ошибочная идентификация должников по исполнительным производствам. В исполнительных документах, выданных на основании судебных решений, указывается ограниченный перечень идентификаторов, пояснила пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов Новосибирской области.

В ведомстве напоминают, что с апреля 2020 года  требования, предъявляемые к исполнительным документам, изменились. Сейчас в исполнительном документе обязательно указывается один из идентификаторов гражданина-должника:

— страховой номер индивидуального лицевого счета,

— идентификационный номер налогоплательщика,

— серия и номер документа, удостоверяющего личность,

— серия и номер водительского удостоверения,

— серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

До 1 января 2022 года это требование приостановлено для исполнительных документов, которые выдаются для организаций, работающих в сфере ЖКХ.

—  До момента, пока норма о приостановлении будет действовать, случаи ошибочной идентификации при вынесении судебного решения исключить невозможно, — рассказывают в пресс-службе УФССП.

Тем гражданам, кому из-за совпадения персональных данных, все же пришли уведомления о взыскании чужих долгов, ведомство рекомендует срочно обращаться по номеру телефона группы телефонного обслуживания +7 (383) 241-07-11 и представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина, а именно: копию паспорта, СНИЛС и ИНН. После получения этих документов судебный пристав-исполнитель, возбудивший производство, должен незамедлительно отменить все наложенные ограничения. А в случае списания денежных средств со счетов в банках или иных кредитных организаций, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, примет меры к их возврату.

Напомним, 12 мая 2021 года Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, который призван решить проблему ошибочной идентификации должников. Законопроектом предусмотрено, что ФССП в целях идентификации должника и взыскателя может запрашивать необходимые сведения, в том числе персональные данные, а также в целях уведомления должника и взыскателя номера их телефонов у органов и организаций с использованием государственных информационных систем. Органы и организации предоставляют запрошенные сведения в течение одних суток с момента поступления запроса. В этой связи законопроект предусматривает, что информационный обмен с банками и иными кредитными организациями, налоговыми органами, а также органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на имущество, осуществляется с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Также законопроектом предусмотрена возможность автоматического принятия решений по исполнительному производству, в том числе решений о снятии временного ограничения на выезд должника из РФ.

Фото: pexels.com автор: Pixabay

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Рубрики : Экономика Общество

Регионы: Россия

Теги : приставы новости Новосибирск закон


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