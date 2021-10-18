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Реактивный фронтовой бомбардировщик Су-24 провезут сегодня ночью по улицам Новосибирска

  • 18/10/2021, 16:56
Автор:
Новости Новосибирска
Транспортировка и установка Су-24 — подарок вузу от Региональной общественной организации «Ассоциация выпускников НЭТИ-НГТУ».

Для перевозки самолета спонсорами выделен специальный трейлер для крупногабаритных грузов. Длина самолета около 22 метров, а общая длина автопоезда составит 30 метров. В целях безопасности самолет будет перевозиться со снятыми крыльями, автопоезд будет сопровождаться автомобилями ДПС. Операция по перевозке начнется от проходной НАПО им. Чкалова до НГТУ НЭТИ с часу ночи 19 октября.

— Операция проходит ночью, чтобы не создавать пробки в городе, — говорит президент Ассоциации выпускников вуза Владимир Пономарев.

Самолет проедет по проспекту Дзержинского, Гусинобродскому шоссе, улицам Волочаевская, Никитина, Кирова, Гурьевская, Зыряновская, затем через Октябрьский мост на Немировича-Данченко и Геодезическую, откуда будет доставлен на площадку для установки на постамент между 1 и 3 корпусами НГТУ НЭТИ.

Установленный на постамент самолет станет центром будущего Сквера авиастроителей НГТУ НЭТИ. 26 октября пройдет торжественное открытие объекта, на нем планируется присутствие руководства города и области.

— Это сложный технический объект, в создании которого участвовали выпускники НГТУ НЭТИ разных лет — в 1960—70—80-е годы, поэтому он воплощает всю суть подготовки инженерных специалистов в нашем вузе, — рассказал Владимир Пономарев.

Уникальный самолет производился на Чкаловском заводе в Новосибирске в 1970-х годах. Всего было выпущено 1400 машин, на вооружении ВКС РФ до сих пор стоит более 150 модернизированных машин этого типа, еще около 100 самолетов стоит на вооружении в армиях зарубежных стран. Самолеты этого типа активно применялись на афганской войне, в чеченских кампаниях, военных операциях ВКС РФ в Сирии и во многих других международных конфликтах.

Транспортировка и установка Су-24 — подарок вузу от Региональной общественной организации «Ассоциация выпускников НЭТИ-НГТУ», все работы выполняются на средства ассоциации.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ

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Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспортировка НГТУ НЭТИ бомбардировщик Су-24


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