Что новосибирцы предпочитали покупать в праздники

— В День защитника Отечества многие новосибирцы устроили обильное застолье — в праздничные выходные оборот онлайн-сервисов доставки продуктов вырос на 91% по сравнению обычными выходными. При этом средний платеж на таких площадках увеличился на 47% (до 2550 рублей), — отметили эксперты Яндекс.Кассы, которые сравнили данные о платежах новосибирцев через сервис за выходные 22-24 февраля, 7-9 марта и за обычные выходные.

Исследование по казало, что в длинные февральские выходные оборот на интернет-сервисах профессиональных услуг вырос в 3 раза. Средний чек горожан увеличился по сравнению с обычными выходными на 48% (до 1632 рублей).

Готовая еда тоже пользовалась спросом у новосибирцев в эти дни. 22-24 февраля оборот онлайн-платежей на сайтах и в приложениях ресторанов быстрого питания вырос на 80% по сравнению с обычными выходными, а средний чек — на 9% (до 1257 рублей).

В Международный женский день высокой популярностью традиционно пользовались цветы. Оборот цветочных интернет-магазинов увеличился в 2,7 раза в выходные 7-9 марта. Но средний чек за букеты уменьшился на 45% (до 2292 рублей).

— В выходные дни марта жители Новосибирска, похоже, не сидели дома. 7-9 марта оборот платежей на онлайн-площадках, которые продают билеты на развлекательные мероприятия, стал больше на 79%. Вырос и средний платеж — на 23%, — отмечают эксперты сервиса.

К 8 марта новосибирцы активно покупали товары дома — оборот интернет-магазинов, которые их продают, увеличился в 2,1 раза. А вот средний чек немного уменьшился — на 2% (до 3737 рублей).

— Если смотреть по всей России, то в гендерные праздники оборот онлайн-платежей заметнее всего вырос в интернет-магазинах бытовой техники. 23 февраля большой рост этого показателя был также в магазинах спорттоваров и на игровых онлайн-сервисах, 8 марта — в магазинах цветов, товаров для дома, ювелирных украшений, — резюмировали аналитики.

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