В мэрии опасаются банкротства МУП «Спецавтохозяйство»

Постоянная комиссия горсовета Новосибирска по городскому хозяйству решила через сессию обратиться к губернатору области Андрею Травникову и мэру областного центра Анатолию Локтю с просьбой принять меры по стабилизации финансово-экономической ситуации в МУП «Спецавтохозяйство».
— Нам нужно незамедлительно вмешиваться, — обратился к депутатам председатель комиссии Игорь Кудин. — Предлагаю в проект решения внести следующее: обратиться к сессии Совета депутатов с просьбой направить обращение на имя губернатора области о необходимости принять решение по вопросу задолженности регоператора по обращению с ТКО в области перед МУП «Спецавтохозяйство» за оказанные услуги по транспортированию, размещению и захоронению ТКО в целях разрешения сложившейся ситуации. Второе: направить обращение на имя мэра Новосибирска с просьбой провести совещание по вопросу принятия безотлагательных мер, направленных на стабилизацию финансово-экономического состояния МУП «САХ».
— Объемы, по которым регоператор ведет расчет, составляют 193 тысячи куб. м, получается, что среднемесячный объем вывоза ТКО — 10,6 тысячи кв. м. По факту процент выполнения по предприятию составляет 91,4%. Регоператор оценивает объем выполненных работ в 55% от заключенного договора. Получается, что с регоператором идет расхождение на 99,5 млн рублей, — констатирует Андрей Зыков.
В подтверждение аргумента о выполненных работах директор предприятия приводит данные в пересчете на контейнерные площадки в Первомайском районе.
— В Первомайском районе находятся 411 контейнерных площадок, — говорит Зыков. — Емкость площадки — 3,4 куб. м. Тогда получается, что количество невывозов за месяц должно составлять 3,7 тысячи раз. Если мы переводим на количество обслуживаемых площадок в день, то 128,7 площадки МУП «САХ» не обслуживало ежедневно, по данным регоператора. То есть треть площадок Первомайского района, получается, не вывозилась. Но почему тогда нет чрезвычайной ситуации, когда должен быть замусорен весь Первомайский район?
— В результате сегодня у МУП «САХ» нет ни одного подписанного акта выполненных работ. На словах регоператор признает вывоз в полном объеме, но акты по транспортированию и размещению отходов не выдает, поэтому мы не можем обратиться в суд, — говорит Андрей Зыков. — По нашему мнению, регоператор ведет недобросовестную политику. Не выполняются задания, которые неоднократно поднимались на штабах под председательством вице-губернатора Сергея Семки: предоставить график погашения задолженности и пояснить, почему не подписываются акты. За январь и февраль 2020 года мы выполнили работы на общую сумму 62,3 млн рублей. Подписанные акты не вернулись, оплаты нет.
Депутат Игорь Кудин, комментируя сложившуюся ситуацию, констатировал, что она критическая — если депутаты не вмешаются, то унитарное предприятие будет признано банкротом.
— По договору на оказание услуг по размещению (захоронению) отходов, заключенному в 2018 году между ООО «Экология–Новосибирск» и «Спецавтохозяйство», задолженности нет. Общая сумма оплаченных услуг по указанному выше договору составила 162 млн 757 тысяч рублей, — уточняет Анисимова. — «Спецавтохозяйство» представило документы для оплаты за оказанные услуги за январь, февраль 2020 года (за февраль — 10.03.2020). В настоящее время ведется их проверка.
Между тем, по словам участвовавшего в заседании председателя комиссии по социальной политике Николая Тямина, факты замусоренности отмечаются в районах, которые обслуживаются частными компаниями. В качестве отрицательного примера депутат приводит Ленинский район, на территории которого располагается его округ.
— Частный сектор завален мусором, — говорит Тямин. — Ветер и собаки разносят пакеты. На мои обращения как депутата в частном порядке к регоператору — реакции ноль. Это не должно продолжаться. Сейчас снег уйдет, и что мы увидим? Мне все равно, кто должен вывозить ТКО. Главное, чтобы это было сделано.
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