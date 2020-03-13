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В мэрии опасаются банкротства МУП «Спецавтохозяйство»

На предприятии заявляют о недобросовестной политике регоператора в части взаиморасчетов. У регоператора другие данные.
  • 13/03/2020, 21:31
Автор: Евгения Серёгина
Спецавто
Расхождение между данными перевозчика и регоператора за выполненные работы по утилизации ТКО — почти 100 млн рублей.

Постоянная комиссия горсовета Новосибирска по городскому хозяйству решила через сессию обратиться к губернатору области Андрею Травникову и мэру областного центра Анатолию Локтю с просьбой принять меры по стабилизации финансово-экономической ситуации в МУП «Спецавтохозяйство».

— Нам нужно незамедлительно вмешиваться, — обратился к депутатам председатель комиссии Игорь Кудин. — Предлагаю в проект решения внести следующее: обратиться к сессии Совета депутатов с просьбой направить обращение на имя губернатора области о необходимости принять решение по вопросу задолженности регоператора по обращению с ТКО в области перед МУП «Спецавтохозяйство» за оказанные услуги по транспортированию, размещению и захоронению ТКО в целях разрешения сложившейся ситуации. Второе: направить обращение на имя мэра Новосибирска с просьбой провести совещание по вопросу принятия безотлагательных мер, направленных на стабилизацию финансово-экономического состояния МУП «САХ».

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Поводом для такого решение стало сообщение о непростой финансово-экономической ситуации, сложившейся на предприятии. Об этом в докладе сообщил директор «САХ» Андрей Зыков. По его словам, критическая экономическая ситуация, сложившаяся на предприятии, в первую очередь, связана с тем, что региональный оператор — компания ООО «Экология–Новосибирск» — ведет недобросовестную политику. Один из аргументов, приведенных директором предприятия — противоречивые данные по объемам накопленного и утилизированного мусора. По данным МУП «САХ», в  2019 году предприятие по плану, прописанному в договоре с регоператором, должно было вывезти из «первомайского кластера» (Первомайский район и прилегающие к нему территории) 635 тысяч куб. м мусора. Фактически «САХ» вывез 580 тысяч куб. м отходов на сумму 249,8 млн рублей (с НДС). Среднемесячный объем составляет 19,2 тысячи куб. м. Непосредственно из Первомайского района по плану «САХ» должен был вывезти 355 тысяч куб. м, по факту вывезена 321 тысяча куб. м на сумму 79,5 млн рублей.

— Объемы, по которым регоператор ведет расчет, составляют 193 тысячи куб. м, получается, что среднемесячный объем вывоза ТКО — 10,6 тысячи кв. м. По факту процент выполнения по предприятию составляет 91,4%. Регоператор оценивает объем выполненных работ в 55% от заключенного договора. Получается, что с регоператором идет расхождение на 99,5 млн рублей, — констатирует Андрей Зыков.

В подтверждение аргумента о выполненных работах директор предприятия приводит данные в пересчете на контейнерные площадки в Первомайском районе.

— В Первомайском районе находятся 411 контейнерных площадок, — говорит Зыков. — Емкость площадки — 3,4 куб. м. Тогда получается, что количество невывозов за месяц должно составлять 3,7 тысячи раз. Если мы переводим на количество обслуживаемых площадок в день, то 128,7 площадки МУП «САХ» не обслуживало ежедневно, по данным регоператора. То есть треть площадок Первомайского района, получается, не вывозилась. Но почему тогда нет чрезвычайной ситуации, когда должен быть замусорен весь Первомайский район?

«Спецавтохозяйство» осталось на рынке

«Спецавтохозяйство» осталось на рынке

Руководитель МУП «САХ» также заявляет, что регоператор выдвигает предприятию претензии за вывоз мусора в ночное время. В частности, речь идет о Железнодорожном районе, который «САХ» обслуживает в этом году. Такое нарушение грозит перевозчику штрафом в 1,9 млн рублей. Только по одному дому! Зыков подчеркивает, что в Железнодорожном и Центральном районах вывоз отходов в дневное время технически невозможен из-за припаркованных автомобилей — спецмашины просто не могут подъехать к контейнерным площадкам. Именно поэтому в это время суток компания работает в спальных районах.

— В результате сегодня у МУП «САХ» нет ни одного подписанного акта выполненных работ. На словах регоператор признает вывоз в полном объеме, но акты по транспортированию и размещению отходов не выдает, поэтому мы не можем обратиться в суд, — говорит Андрей Зыков. —  По нашему мнению, регоператор ведет недобросовестную политику. Не выполняются задания, которые неоднократно поднимались на штабах под председательством вице-губернатора Сергея Семки: предоставить график погашения задолженности и пояснить, почему не подписываются акты. За январь и февраль 2020 года мы выполнили работы на общую сумму 62,3 млн рублей. Подписанные акты не вернулись, оплаты нет.

Депутат Игорь Кудин, комментируя сложившуюся ситуацию, констатировал, что она критическая — если депутаты не вмешаются, то унитарное предприятие будет признано банкротом.

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Директор ООО «Экология–Новосибирск» Лариса Анисимова в ответ на запрос InfoPro54 сообщила, что по договору на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов, заключенному в 2018 году между ООО «Экология–Новосибирск» и МУП Новосибирска «Спецавтохозяйство», регоператор принял услуг на общую сумму 150 млн 319 тысяч рублей. Оплата осуществлена в размере 132 млн 958 рублей. Задолженность за 2019 год составляет 17 млн 361 тысячу рублей. Погашение задолженности проводится по мере поступления денежных средств на расчетный счет от потребителей за услугу по обращению с ТКО.

— По договору на оказание услуг по размещению (захоронению) отходов, заключенному в 2018 году между ООО «Экология–Новосибирск» и «Спецавтохозяйство», задолженности нет. Общая сумма оплаченных услуг по указанному выше договору составила 162 млн 757 тысяч рублей, — уточняет Анисимова. — «Спецавтохозяйство» представило документы для оплаты за оказанные услуги за январь, февраль 2020 года (за февраль — 10.03.2020). В настоящее время ведется их проверка.

Между тем, по словам участвовавшего в заседании председателя комиссии по социальной политике Николая Тямина, факты замусоренности отмечаются в районах, которые обслуживаются частными компаниями. В качестве отрицательного примера депутат приводит Ленинский район, на территории которого располагается его округ.

— Частный сектор завален мусором, — говорит Тямин. — Ветер и собаки разносят пакеты. На мои обращения как депутата в частном порядке к регоператору — реакции ноль. Это не должно продолжаться. Сейчас снег уйдет, и что мы увидим? Мне все равно, кто должен вывозить ТКО. Главное, чтобы это было сделано.

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