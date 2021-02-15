Что покупают на Венере и Марсе: Россельхозбанк проанализировал гендерные различия в тратах мужчин и женщин

В преддверии Дня всех влюбленных (14 февраля) эксперты проанализировали расходы по картам клиентов банка за последние 4 месяца и выявили те категории трат, где различия в поведении двух полов не так ощутимы или, наоборот, проявляются особенно ярко.

В общем сумма расходов по картам Россельхозбанка, принадлежащих мужчинам, с октября по январь лишь на 2% превышает аналогичный показатель по картам, владельцами которых являются женщины. Число совершенных мужчинами транзакций при этом на 16% меньше, чем у женщин, а средний чек, наоборот, на 18% больше.

В последние года объем безналичных форм оплаты существенно вырос. Популярность при этом набирают альтернативные традиционным банковским карточкам платежные средства, в частности, платежное кольцо PayRing.

На что тратят больше всего денег

Самая крупная категория трат по банковским картам, которая совпадает у мужчин и женщин – это продовольственные магазины и супермаркеты. Общий объем расходов женщин в этой категории на 19% превысил расходы мужчин. Женщины посетили продовольственные магазины и супермаркеты на 29% чаще, но потратили при этом на 8% меньше, чем мужчин (в среднем 974 рубля).

Одинаково охотно мужчины и женщины покупают одежду и аксессуары. Эта категория занимает второе место в расходах женщин и третье — у мужчин. С октябрь по январь клиентки РСХБ потратили на одежду и аксессуары в 2 раза больше мужчин. При этом, несмотря на то что женщины посещают магазины одежды и аксессуаров чаще мужчин, средний чек у них на 16% меньше – 2708 рублей. Мужчины, в свою очередь, потратили на 52% больше средств на спортивную одежду. Число транзакций по таким покупкам у мужчин превысило количество операций у женщин на 26%, средний чек – на 21% (3875 рублей).

Вторая по популярности категория трат у мужчин — это автозаправочные и автосервисные товары и услуги. На эти цели мужчины за отчетный период потратили более чем в 3 раза больше средств, чем женщины. За услугами АЗС и автосервиса мужчины обращались почти в 3 раза чаще женщин, потратив на это в среднем на 19% больше представительниц прекрасного пола.

Третья по популярности строчка расходов по банковским картам женщин — аптеки. На лекарства, медицинские и косметические товары в аптеках женщины за последние 4 месяца потратили на 53% больше мужчин. Клиентки РСХБ за отчетный период совершили в аптеках в 1,5 раза больше транзакций, чем мужчины. Размер среднего чека у представителей двух полов при этом не сильно различается и составляет в среднем 862 рубля.

Где гендерные различия в тратах наиболее ощутимы

Среди категорий трат, где различия между мужчинами и женщинами прослеживаются наиболее сильно – компьютерные игры. С октября по январь клиенты РСХБ сильного пола потратили в этой категории в 3 раз больше женщин — в среднем 1037 рублей за одну транзакцию.

Но статистика Россельхозбанка выявила и женские слабости. В частности, несмотря на более внимательное и щепетильное отношение к своей фигуре, женщины за последние 4 месяца потратили в кондитерских и пекарнях на 42% больше денег, чем мужчины.

Существенно различаются и суммы оплаченных административных штрафов. За отчетный период мужчины направили на оплату правонарушений на 69% больше средств, чем женщины. Хотя количество оплаченных мужчинами штрафов в 2,2 раза больше, средний размер штрафа женщин превышает мужские проступки на 32%.

Объединяет нас любовь и коммуналка

Несмотря на многие различие в тратах мужчин и женщин, есть категории, где гендерные границы не так заметны. В частности, мужчины так же охотно, как и женщины, тратят деньги на искусство. Объем потраченных средств женщин в театрах, художественных галереях, кинотеатрах, антикварных магазинах и тд за последние 4 месяца лишь на 13% превышает аналогичный показатель у мужчин.

Кроме того, гендерные границы также стираются и в тратах двух полов на ювелирные изделия и часы. Женщины с октябрь по январь потратили в этой категории лишь на 12% меньше мужчин. В то же время средний чек женщин составил 7316 рублей против 13618 рублей у мужчин.

Объединяет мужчин и женщин также их любовь к животным. За 4 месяца в зоомагазинах и ветеринарных клиниках женщины потратили примерно на 30% больше мужчин. Средний чек мужчин при этом традиционно больше и составляет 1128 рублей против 910 рублей у женщин.

Схожи представители двух полов и в тратах на коммунальные услуги. За последние 4 месяца женщины заплатили за коммунальные услуги лишь на 7% меньше мужчин.

В последние года объем безналичных форм оплаты существенно вырос. Популярность при этом набирают альтернативные традиционным банковским карточкам платежные средства, в частности, платежное кольцо PayRing. По статистике Россельхозбанка, мужчины и женщины одинаковое предпочтение отдают черному цвету: его выбрали 70% клиентов банка.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.