В Красноярском крае раскрыли серию краж медесодержащего оборудования с электровозов

Сотрудники линейного отдела МВД России на станции Ачинск с поличным задержали двоих подозреваемых в кражах медесодержащего оборудования с электровозов, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по СФО.
— Злоумышленниками оказались двое работников транспортного предприятия из Боготола – слесарь и помощник машиниста, которые использовали служебное положение для демонтажа деталей из цветного металла. Похищенное они сдавали в пункты приема металла, а вырученные денежные средства делили между собой. Сотрудники транспортной полиции установили причастность задержанных к серии хищений, в результате которых предприятию причинен ущерб в сумме почти 90 тысяч рублей, — говорится в сообщении.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
— За кражу с причинением значительного ущерба Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено наказание от штрафа до двухсот тысяч рублей до пяти лет лишения свободы. В настоящее время оба фигуранта уволены с предприятия, — уточнили в пресс-службе.
Фото: пресс-служба УТ МВД России по СФО
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Комментировать