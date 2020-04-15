Что такое управление репутацией и кому необходима эта услуга?

Что такое управление репутацией?

Рынок управления репутацией, в первую очередь, предполагает удаления незаконной информации: негативных новостей, отзывов, публикаций с критикой в сторону компании, её первого лица или клиентского сервиса на сайтах компаний и частных лиц.

Негатив имеет свойство разносится по сети молниеносно, и даже самые крепкие интернет-репутации не застрахованы от информационных ударов. Последствия от них — отток клиентов и материальные убытки, связанные с уменьшением продаж.

Известны случаи, когда некоторые организации пытались обращаться в суд, чтобы фейковые публикации были удалены со страниц их сайтов. Но времени на эти действия было затрачено много, а результаты оказались нулевыми, так как бюрократические инстанции не спешат оказывать помощь и восстанавливать справедливость в интернете.

Для спасения имиджа различных организаций и их защиты в диджитал-пространстве были созданы специализированные интернет-агентства. Их профиль — защищать поисковую выдачу, объяснять и отвлекать внимание потенциальной аудитории от проблемы.

Кто этим занимается?

Сфера деятельности в интернете постоянно развивается, и уже определились лидеры, среди которых выделяется агентство Adves. Компания под брендом Адвес запустило диджитал сервис Xena by Adves. В состав профессионального агентства входят лучшие российские IT-разработчики и SEO-специалисты, а также опытные юристы с 8-летним опытом работы в сфере удаления фейковых публикаций.

Задача компании — оперативно (в течение первых часов с момента размещения) удалять негативные публикации, создавать положительный информационный фон и управлять онлайн-репутацией компаний в тяжёлые периоды их деятельности.

Кто может воспользоваться услугой?

Клиентом может стать как физическое лицо, так и компания различных размеров. Причинами обращения в агентство может стать:

Восстановление потерянной репутации. Предупреждение нанесения вреда онлайн-репутации. Данная услуга востребована среди крупных игроков, которые планируют охватить рынка большой площади, поэтому им важно опередить злоумышленников, не допуская появления недостоверной информации в поисковиках и на сайтах.

Схема работы

Агентство Адвес (https://spark.ru/startup/adves/blog/51539/zaschischaj-obyasnyaj-otvlekaj-7-printsipov-zaschiti-reputatsii) за 8 лет своей деятельности выработало чёткую последовательную схему, состоящую из трёх пунктов:

Анализа интернет-репутации компании клиента, в который входит выявление негатива и его источников. Исследования выявленных источников и определения способов борьбы с ними. Устранения негатива с помощью подобранных действий и восстановление имиджа клиента.

Эффективность методикам Adves обеспечивают PR-технологии.

Бесплатная услуга

Каждый желающий также может обратиться в Адвес, чтобы воспользоваться предоставляемой бесплатной услугой — аудитом. Аудит в себя включает:

разведывание ситуации, сложившейся на онлайн-площадках;

проведение анализа собранных данных;

предоставление подробной инструкции заказчику, которая поможет ему самостоятельно восстановить имидж в интернете.

Преимущества обращения в агентство

За 8 лет работы Адвес зарекомендовало себя только с положительной стороны. Его сотрудники оперативно и качественно справляются с поставленными задачами. К достоинствам агентства относится:

Взаимодействие с крупными PR и контент-биржами без посредников. Партнёрские отношения с российскими и зарубежными гигантами контент- и статейного маркетинга. Стоимость услуг клиентам обходится в три раза ниже рыночных.

Обращение в Adves сэкономит ваше время и силы, численность аудитории вырастет, а вместе с привлечением новых клиентов и партнёров вырастут доходы.