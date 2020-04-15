Что такое управление репутацией и кому необходима эта услуга?

Рынок управления репутацией, в первую очередь, предполагает удаления незаконной информации: негативных новостей, отзывов, публикаций с критикой в сторону компании, её первого лица или клиентского сервиса на сайтах компаний и частных лиц.
Негатив имеет свойство разносится по сети молниеносно, и даже самые крепкие интернет-репутации не застрахованы от информационных ударов. Последствия от них — отток клиентов и материальные убытки, связанные с уменьшением продаж.
Известны случаи, когда некоторые организации пытались обращаться в суд, чтобы фейковые публикации были удалены со страниц их сайтов. Но времени на эти действия было затрачено много, а результаты оказались нулевыми, так как бюрократические инстанции не спешат оказывать помощь и восстанавливать справедливость в интернете.
Для спасения имиджа различных организаций и их защиты в диджитал-пространстве были созданы специализированные интернет-агентства. Их профиль — защищать поисковую выдачу, объяснять и отвлекать внимание потенциальной аудитории от проблемы.
Сфера деятельности в интернете постоянно развивается, и уже определились лидеры, среди которых выделяется агентство Adves. Компания под брендом Адвес запустило диджитал сервис Xena by Adves. В состав профессионального агентства входят лучшие российские IT-разработчики и SEO-специалисты, а также опытные юристы с 8-летним опытом работы в сфере удаления фейковых публикаций.
Задача компании — оперативно (в течение первых часов с момента размещения) удалять негативные публикации, создавать положительный информационный фон и управлять онлайн-репутацией компаний в тяжёлые периоды их деятельности.
Клиентом может стать как физическое лицо, так и компания различных размеров. Причинами обращения в агентство может стать:
Агентство Адвес (https://spark.ru/startup/adves/blog/51539/zaschischaj-obyasnyaj-otvlekaj-7-printsipov-zaschiti-reputatsii) за 8 лет своей деятельности выработало чёткую последовательную схему, состоящую из трёх пунктов:
Эффективность методикам Adves обеспечивают PR-технологии.
Каждый желающий также может обратиться в Адвес, чтобы воспользоваться предоставляемой бесплатной услугой — аудитом. Аудит в себя включает:
За 8 лет работы Адвес зарекомендовало себя только с положительной стороны. Его сотрудники оперативно и качественно справляются с поставленными задачами. К достоинствам агентства относится:
Обращение в Adves сэкономит ваше время и силы, численность аудитории вырастет, а вместе с привлечением новых клиентов и партнёров вырастут доходы.
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